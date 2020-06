Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir lundi 8 juin

Dernier jour pour déclarer les impôts. Des offres d'emploi saisonniers disponibles.

Le coronavirus reste un sujet majeur de l’actualité en Indre-et-Loire. Comment évolue l’épidémie ? Qu’est-ce qui est autorisé ou interdit ? Ouvert ou fermé ? Vous trouverez la réponse dans cet article, les informations les plus récentes ou les plus importantes sont en gras et en gros. Des liens vous permettent d’approfondir certains sujets. N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions ([email protected]).

On en est où ?

Voici les derniers chiffres de Santé Publique France et de l’Agence Régionale de Santé :

12 461 personnes hospitalisées en France dont 87 en Indre-et-Loire (-1)

7 malades en réanimation dans notre département (-1), 32 en Centre-Val de Loire (-3) et 1 053 en France

32 en Centre-Val de Loire (-3) et 1 053 en France 301 patients originaires d’Indre-et-Loire ont quitté l’hôpital guéris, 1 802 dans la région, 70 842 en France

1 802 dans la région, 70 842 en France 126 victimes connues du coronavirus en Touraine depuis début mars : 80 décès dans les établissements hospitaliers, 46 dans les établissements médico-sociaux

46 dans les établissements médico-sociaux 906 décès dans la région, 29 155 décès en France

La bataille contre le virus :

A notre connaissance, depuis début juin, aucun nouveau cluster d’infection n’a été identifié en Indre-et-Loire. Plusieurs plateformes de tests restent opérationnelles au CHU de Tours (qui peut maximum en faire 2 400 par jour) mais aussi dans les hôpitaux de Loches, Chinon et Amboise, dans les laboratoires privés ou chez SOS Médecins. Les cas positifs sont pris en charge et invités à s’isoler. Une brigade de 45 personnes encadrée par l’Assurance Maladie est chargée d’enquêter sur les personnes dites « cas contact » pour les tester et les placer en quarantaine de deux semaines si nécessaire.

Une application mobile StopCovid a été lancée pour prévenir automatiquement les personnes qu’on a croisées plus de 15 minutes et de manière rapprochée dans les jours précédents une éventuelle contamination. Selon le gouvernement, plus d’un million de personnes l’ont déjà téléchargée. Attention : elle fonctionne uniquement si le bluetooth est activé.

En cas de symptômes du Covid-19 (toux, fièvre, difficultés à respirer), il faut prioritairement contacter votre médecin qui vous prescrira un test. La consultation est remboursée à 100% par la Sécurité Sociale. Il est possible de savoir si vous avez été en contact avec le coronavirus en faisant un test sanguin, mais il sera à votre charge s’il n’est pas prescrit par un médecin. Des collectivités locales de Touraine en ont commandé 23 000 pour leurs personnels.

L’Etablissement français du sang lance un appel à la mobilisation générale. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte. La liste des prochaines collectes tourangelles est accessible via ce lien.

Le corps médical s’inquiète de la baisse des consultations pendant le confinement et craint une aggravation de certaines pathologies. Il insiste pour dire que vous pouvez vous faire soigner en allant aux urgences quand c’est nécessaire ou en prenant rendez-vous chez un spécialiste ou à l’hôpital. Au CHU de Tours, on vous remet un masque à l’entrée, il faut vous laver les mains, et on ne vient pas sans rendez-vous. 30 personnes ont été recrutées pour gérer l'accueil des différents bâtiments. Les visites aux patients sont interdites sauf pour les malades en fin de vie, les enfants ou lors des accouchements. Les chambres doubles sont provisoirement supprimées.

Obligatoire dans les transports ou dans certains commerces, le masque se trouve aujourd’hui un peu partout (supermarchés, magasins spécialisés dans le textile…). On peut également se protéger en faisant l’acquisition de visières fixées sur la tête. Plusieurs communes d’Indre-et-Loire poursuivent leurs distributions de masques en tissu réutilisables comme Tours qui propose un 2e masque gratuit à l’ensemble des habitants de plus de 11 ans. Les détails dans cet article. Saint-Martin-le-Beau, qui n’avait pas encore reçu de masques en tissu, va également en distribuer cette semaine. De son côté la ville de Sainte-Maure-de-Touraine a choisi d’offrir des masques lavables 30 fois aux Restos du Cœur de la commune.

La vie déconfinée :

Les aires de jeux pour enfants, les terrains de foot ou basket restent interdits. En revanche le tennis, le golf ou la pétanque c’est possible en extérieur. Les salles de sport sont aussi autorisées à ouvrir moyennant la mise en place d’un protocole sanitaire. Les piscines restent fermées pour l'instant. Leurs exploitants doivent préparer un protocole strict pour organiser le retour du public dans les bassins. Cela devrait prendre plusieurs semaines... Par exemple le Centre Aquatique du Lac ne devrait pas rouvrir avant la fin du mois.

Parmi les clubs qui reprennent leur activité : le tennis de table à Joué-lès-Tours, où l’on peut de nouveau réserver des créneaux d’entraînement. Il faut au moins 3m entre chaque table et nettoyer la surface de jeu après chaque utilisation. Les joueurs et joueuses doivent avoir leur propre matériel et leur tenue en arrivant. On ne peut toucher que ses propres balles.

Les événements pouvant rassembler plus de 5 000 personnes sont interdits jusqu’en septembre. La braderie de Tours est très compromise mais le festival Jazz en Touraine de Montlouis devrait avoir lieu tout comme le Potager Electronique à la Gloriette (fin août) et Aucard de Tours (fin septembre). La Foire à l’Ail et au Basilic de Tours aura lieu fin juillet, mais elle devra être déplacée du centre historique vers le Boulevard Béranger pour garantir la distanciation entre commerçants et clients.

Dans l’espace public, les rassemblements sont encore limités à 10 personnes, au moins jusqu’au 22 juin. Les visites en EHPAD sont autorisées sur rendez-vous et sans contact physique et les établissements peuvent désormais recevoir plus de 2 personnes à la fois. Les parloirs ont repris sous conditions d’hygiène strictes à la maison d’arrêt de Tours. Les cérémonies religieuses sont autorisées en respectant les gestes barrières (masque, distance d’au moins 1m entre deux fidèles). Les mariages ont repris vendredi 5 juin à Tours mais ils ne peuvent pas être célébrés avec plus de 10 personnes ce qui fait que de nombreuses cérémonies sont reportées.

Les colonies de vacances que le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire devait organiser à Quiberon cet été sont annulées à cause de l’épidémie. 640 enfants étaient inscrits. Les familles seront intégralement remboursées.

Les bars et restaurants peuvent ouvrir avec des tablées de 10 personnes maximum, au moins 1m entre deux tables, masque obligatoire pour le personnel et pour les clients qui se déplacent (aux toilettes, par exemple)... Dans les bars, il est interdit de consommer debout. Les boîtes de nuit restent fermées.

La guinguette de Rochecorbon, la guinguette de Montbazon et la guinguette de Chinon ont rouvert. Celle de Tours devrait faire de même avant fin juin, uniquement pour les espaces situés près du Pont Wilson (La Centrale et Chez Dupont). Tours-sur-Plage va également ouvrir dès cette semaine au pied de la Place Choiseul. Des mesures strictes sont prévues pour éviter les risques de contamination.

Pour soutenir les bars-restaurants fermés deux mois et demi, des villes comme Tours, Amboise et Azay-le-Rideau ont accordé des dizaines d’extensions de terrasses quitte à fermer des axes aux voitures (Place du Gran Marché à Tours, Rue Nationale et Place Michel Debré à Amboise). Pour faire le plein de culture, les bibliothèques ont rouvert en mode drive avec décontamination des ouvrages rendus et réservation des emprunts par Internet ou téléphone. Les cinémas rouvriront lundi 22 juin.

De nombreux sites touristiques accueillent de nouveau les visiteurs (le masque peut y être exigé). Pour savoir quels lieux sont accessibles dans le département on fait le point sur cette carte.

Les services publics :

75% du trafic SNCF est assuré, 100% autour du 15 juin. 100% des sièges sont désormais accessibles, plus besoin de réserver sa place en heures de pointe. La mesure est également assouplie depuis ce lundi dans les cars scolaires Rémi. Plus d'infos surwww.ter.sncf.com/centre-val-de-loire ou vous trouverez les horaires ligne par ligne.

Concernant Tours Métropole et le réseau Fil Bleu :

Le tram circule normalement (y compris le soir jusqu’à 0h30). Jusqu'au 10 juillet, un bus toutes les 10 minutes sur la ligne 2, un toutes les 15 minutes sur les lignes 3-4-5. Un bus toutes 20 à 40 minutes pour la ligne 11, 30 à 40 minutes pour les lignes 12 à 30... Le détail dans cet article.

Le trafic bus est assuré de 6h00 à 22h30. La vente à bord a repris (sauf le rechargement de tickets déjà achetés) ainsi que la circulation de la Citadine C1 dans le centre de Tours et de la Calèche.

Si vous voulez éviter les transports en commun, optez pour le vélo ! 60km de pistes provisoires ou de routes avec signalisation vélo renforcée ont été aménagés par Tours Métropole (Rue des Tanneurs, Avenue Maginot, Rue Edouard Vaillant, Pont d’Arcole…). La carte complète dans notre article.

A l'aéroport de Tours Ryanair va reprendre ses vols début juillet avec deux liaisons Tours-Dublin chaque semaine (lundi et jeudi), 2 vers Porto (mardi et samedi) et une vers Marrakech (le samedi). Londres devrait rouvrir en août, et Marseille pas avant octobre.

Dans les collèges d’Indre-et-Loire, retour des repas chauds dans environ 50% des établissements. Les lycées reprennent les cours progressivement.

La Poste ouvre désormais 100% de ses bureaux mais avec des horaires "adaptés" qu'on vous conseille de vérifier

Les administrations privilégient les rendez-vous par téléphone. A la Sécurité Sociale et aux impôts on peut demander à se faire rappeler via les sites ameli.fr et www.impots.gouv.fr. Pour Pôle Emploi ou les Maisons de la Solidarité du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, contactez vos conseillers pour connaître leurs modalités. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne avec son conseiller ou sa conseillère emploi

Attention ! Ce lundi c’est le dernier jour pour déclarer vos revenus aux impôts en ligne, le 12 pour la version papier sous peine d'avoir une pénalité. Les finances publiques recensent actuellement 20% de formulaires remplis en moins par rapport à la même période en 2019.

Les déchetteries sont ouvertes mais avec des restrictions dans certaines communautés de communes. Les détails sur leurs sites Internet ou par téléphone. Emmaüs Touraine accepte les dons tout comme La Ressourcerie La Charpentière de Tours-La Riche (sur rendez-vous) en revanche Le Relais n’a pas encore repris ses activités donc vous ne devez pas déposer de vêtements dans les bornes aux couleurs de l’association. Gardez-les chez vous en attendant la reprise.

A Bléré, fini l’obligation de prendre rendez-vous pour venir en déchetterie mais le port du masque reste obligatoire. Sinon, plusieurs associations reprennent leurs activités et acceptent les prises de rendez-vous comme l’UFC Que Choisir à Tours ou APF France Handicap (ex-Association des Paralysés de France).

Afin de répondre aux nouveaux besoins en recrutement liés à la deuxième étape du déconfinement, la plateforme « Mobilisation emploi » de Pôle Emploi propose désormais des offres d’emplois saisonniers. 3 000 offres de contrats saisonniers, liées à la réouverture progressive d’activités fortement marquées par la saisonnalité telles que la restauration, le tourisme ou la culture, sont déjà disponibles. www.mobilisationemploi.gouv.fr

Rappelons que depuis mi-mars 130 000 salariés ont été placés au chômage partiel en Touraine soit presque le quart de la population du département.

J’ai encore des questions, que faire ?

Voici l’adresse mail de la préfecture d’Indre-et-Loire qui répond à vos interrogations : [email protected]. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000.

Photos d'illustration par Pascal Montagne, Alexis Mercier, Olivier Collet et Delphine Nivelet