Avis aux entrepreneurs ! 5 distributeurs automatiques qu’on rêve d’avoir en Touraine

Depuis quelques jours la ville de Besançon fait le buzz, et plus précisément sa gare. Au sous-sol, on trouve un distributeur avec des saucisses de Morteau et des fromages de la région comme le fameux comté. Ces dernières années, ce genre de machine s’est multiplié, bien loin du modèle habituel avec sodas, madeleines et friandises. En Indre-et-Loire on trouve des distributeurs de fruits et légumes, de pain, de pizzas… Mais jusqu’à preuve du contraire, il y a encore certaines choses qu’on ne peut pas acheter 24h/24 alors que ça pourrait être super pratique. Voici donc les 5 distributeurs qu’on a très envie de voir branchés quelque part dans les prochains mois…

1 – Un distributeur de sandwichs aux rillettes

Installé en gare de Tours ou de Saint-Pierre-des-Corps, il s’avérerait bien pratique avant de partir en voyage ou en cas de descente tardive du train. Une alternative parfaite aux sandwichs triangle insipides ou aux baguettes viennoises vraiment trop molles qu’on trouve aujourd’hui. Evidemment, ce serait uniquement des sandwichs aux rillettes DE TOURS, faut pas déconner.

2 – Un distributeur de Sainte-Maure-de-Touraine

On l’imagine près des Halles de Tours, approvisionné par les fromagers qui ont leur stand à l’intérieur. Parce qu’à 2h du matin en sortant de soirée, on peut complètement assumer une envie subite de chèvre frais et local. Il va de soit qu’on peut également prévoir un étage pour la couronne lochoise.

3 – Un distributeur de beuchelle tourangelle

Tout le monde n’aime pas ce plat composé d’abats de veau ou de champignons mais c’est un emblème du département. Installez-en un à la sortie du Château de Chenonceau ou du Château de Villandry, avec des barquettes mitonnées par un bon chef du coin et voilà sans doute de quoi séduire les touristes étrangers avides de découvertes culinaires.

4 – Un distributeur de poires tapées

Marre des Twix, Mars et autres Balisto ? Voici une gourmandise tourangelle historique qui peut très bien se picorer sur le pouce. Et pour compléter cette sélection sucrée, si on avait la possibilité de commander du nougat de Tours à toute heure ça pourrait pleinement satisfaire notre estomac.

5 – Un distributeur avec des brioches de la gare de Tours

C’est presque étonnant que personne n’ait eu l’idée avant.