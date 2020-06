Tours : La Plage et la Guinguette se préparent à l’ouverture

A partir du 11 juin, il sera possible de siroter un verre avec vue sur la Loire.

La décision de la Préfecture d'Indre-et-Loire était attendue, elle est finalement tombée vendredi : Tours-sur-Loire, aka la guinguette, et son pendant rive nord, Tours-sur-Plage sont autorisés à rouvrir.

La ville de Tours et les équipes du Petit Monde et de Kwanti, les deux prestataires, ont passé le cap du dossier de sécurité et sanitaire, indispensables pour pouvoir lancer la saison en ces temps toujours contraints par le Covid-19. Pour franchir cette étape, ils ont été aidés notamment par WWWY, société tourangelle spécialiste dans la maîtrise d'ouvrage événementiel.

Avec un cahier des charges plus strict que d’habitude et notamment un contrôle des entrées et sorties sur le site, La guinguette pourra rouvrir à partir du 22 juin, le temps que les équipes de Kwamti et du Petit Monde installent le site. Pour l’instant, seules la guinguette principale et l’espace « Chez Dupont » au pied de la bibliothèque de Tours ouvriront. Le « bar à mômes » et le Foudre ne seront pas ouverts pour le moment.

Avant cela, à partir du 11 juin (sauf retards dans les travaux), c’est du côté de La Plage, quai de Portillon, sur la rive nord de la Loire que les Tourangeaux pourront profiter des installations des bords de Loire. Le concept reste le même : bar, petite restauration + animations légères et familiales.

Côté Guinguette, la programmation culturelle se retrouvera forcément perturbée par la situation actuelle et l’équipe du Petit Monde, l’association en charge de l’animation du site (tandis que la société Kwamti gère la partie bar et restauration), réfléchit, nous dit-on, à de nouvelles formes d’animations, en petites jauges.