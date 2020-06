« Black Lives Matter » : 2e rassemblement en 4 jours à Tours

Plusieurs centaines de personnes Place Jean Jaurès.

Pas question de relâcher la pression : principale raison de la présence de quelques centaines de personnes ce samedi après-midi Place Jean Jaurès, devant la mairie de Tours. Souvent avec un masque, manifestantes et manifestants sont venus dénoncer les violences policières avec deux noms dans leurs mémoires et leurs slogans : George Floyd, afro-américain de 46 ans mort après avoir été étouffé par le genou d’un policier de Minneapolis le 25 et Adam Traoré, décédé à la suite d’une intervention des gendarmes en 2016 en région parisienne.

L’ambition de ce rassemblement, le 2e en 4 jours à Tours après la réunion de 300 personnes mardi 2 juin, c’était de dénoncer les violences policières. Et de réclamer l’ouverture de procès pour les agents des forces de l’ordre impliquées dans des affaires de décès ou des actes racistes.

Ce rendez-vous tourangeau qui a perturbé la circulation du tramway pendant plusieurs dizaines de minutes n’était pas le seul : partout en France, des manifestations ont été organisées à la même heure. Les participantes et participants étaient également invités à poster des messages avec ces hashtags sur les réseaux sociaux : #LaissezNousRespirer (en écho avec les derniers mots de George Floyd qui disait ne plus réussir à respirer), #JusticePourToutesLesVictimes, #PasDeJusticePasDePaix et bien sûr #BlackLivesMatter (la vie des Noirs compte), présent sur de très nombreuses banderoles et un grand nombre de cartons, accompagné du poing levé.

Les photos du rassemblement par Pascal Montagne :