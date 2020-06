StorieTravaux, 07/06/20 - Une série de chantiers sur l'A10 et l'A85 en Touraine

Et donc des perturbations.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les travaux portés à notre connaissance. De quoi vous organiser pour éviter les perturbations. Voici l'édition valable pour la semaine du 8 au 14 juin.

A10 :

Les nuits du lundi 8 et mardi 9 juin, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Vouvray (n°20), en direction de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



La nuit du lundi 8 juin et la nuit du jeudi 11 juin, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Sainte-Maure de Touraine (n°25) , en provenance de Bordeaux et en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

A10/A85 :

Du lundi 8 juin à 7h au mardi 9 juin à 7h : fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10), jour et nuit. Suivre la déviation mise en place.



Du lundi 8 juin à 7h au vendredi 12 juin à 16h : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10), jour et nuit. Fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Paris (A10), jour et nuit. Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85), jour et nuit. Fermeture de la bretelle en provenance de Tours (A10) et en direction de Vierzon (A85), jour et nuit. Des déviations seront mises en place.

A85 :

Du vendredi 5 juin au vendredi 12 juin, nuit et jour, week-ends compris : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. La déviation sera fléchée.



Du mercredi 10 juin à 20h au vendredi 12 juin à 7h, jour et nuit : fermeture de l'autoroute entre les échangeurs de Bourgueil (n°5) et Langeais (n°7), dans les deux sens de circulation.

Tours :

Ce lundi début d'un chantier de 5 semaines Rue Walvein et Rue de l'Hospitalité entre le quartier des Bords de Loire et Giraudeau. Pendant les travaux, la circulation sera déviée et seuls les accès pour les véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement et les horaires du chantier. Les déviations seront mises en place pour accéder aux Etablissement Recevant du Public. Par ailleurs des travaux de réhabilitation débuttent rue du Pavillon dans le tronçon entre la rue de Verdun et la rue du Pas Notre Dame. Pendant leur réalisation, prévue sur une semaine, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Mais le jour des enrobés, le vendredi 12 juin, la circulation sera interdite dans la rue.

Fil Bleu :

En raison de travaux rue du Colombeau à La Membrolle, les arrêts Rocailles, Billonnière, Castel et Bel Air ne sont pas desservis par les lignes 51 et 66. Vous devez vous reporter à l'arrêt Choisille, situé rue des Clairs Logis ou à l’arrêt Aubrière, situé rue de la Maison Neuve ou à l’arrêt Moulin Milon situé rue du Moulin Milon.

En raison de travaux avenue du Général de Gaulle à Saint-AVertin, l’arrêt Onze Arpents n’est pas desservi par les lignes 3a (direction La Pléiade) et 36 (direction Lycée Grandmont). Vous devez vous reporter à l'arrêt Provisoire, situé avenue du Général de Gaulle.

Avoine :

Des travaux sont programmés Rue Marcel Vignaud entre la Mairie et la Baronnière le 8 et 9 juin : raccordement des eaux usées du lotissement du Val de Noyer. Du 10 au 12 juin : scellement de tampons des eaux usées et reprise de caniveaux et de joints de bordures

(portion entre la Mairie et la rue Jean Brémard). Une circulation alternée sera mise en place.