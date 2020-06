StorieTouraine, 06/07/20 – Départs en vue chez Hutchinson-Joué, colonies de vacances annulées, reprise du marché d’Amboise…

On parle aussi de tennis de table avec les joueuses pro de Joué-lès-Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité des dernières 24h en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

--------------------

Manifestation contre les violences policières…

Elle est prévue à 17h Place Jean Jaurès à Tours, 4 jours après un premier rassemblement en hommage à l’afro-américain George Floyd, tué à la suite d’une interpellation le 25 mai à Minneapolis. Mais aussi en mémoire d’Adama Traoré, mort en 2016 dans une affaire impliquant des gendarmes. Mardi, plus de 300 personnes étaient rassemblées dans le centre-ville.

Combat pour la justice…

Le conseiller municipal de Fondettes Sylvain Debeure et deux autres familles annoncent ce week-end la création d’une association pour faire toute la lumière sur la mort de leurs enfants, décédés après une soirée dans un bar de nuit e Concarneau puis une chute à l’eau dans le port. Ils demandent la réouverture de l’enquête ne croyant pas à une thèse accidentelle et se sont adjugés les services d’une avocate pénaliste spécialisée qui va éplucher les dossiers en détail pour y déceler des éléments pouvant conduire à une reprise des investigations. Xavier, fils de Sylvain Debeure, est mort en septembre 2015. Et l’association se nomme Justice et Vérité pour les disparus du port de Concarneau.

Suppressions de postes chez Hutchinson Joué-lès-Tours ?

La crise du coronavirus est invoquée pour un plan de suppressions de postes dans l’entreprise : 1 000 au total, via 800 départs en retraite anticipés et 200 départs volontaires. Les 23 sites français pourraient être impactés dont celui de l’agglomération tourangelle déjà frappé par une réduction d’effectifs en 2019 avec 120 départs. 500 personnes travaillent encore sur place.

Reprise du marché dominical d’Amboise…

Après 3 mois d’interruption, c’est le retour des commerçants non sédentaires le dimanche en bord de Loire ce 7 juin. Le port du masque sera obligatoire mais aucun sens de circulation imposé à la clientèle qui n’a, en revanche, pas le droit de toucher les produits. Des places de stationnement temporaires sont prévues pour les personnes à mobilité réduite.

Pas de colonies à Quiberon…

Sans doute une déception pour 640 enfants qui auraient dû partir à Quiberon cet été afin de participer à une colonie de vacances organisée par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. Face au manque de réservations et une certaine incertitude sur les règles sanitaires à respecter pendant l’été, la collectivité a décidé d’annuler tous les séjours. Seuls 300 jeunes auraient pu être accueillis sur place ce qui aurait obligé à faire un choix. Les parents seront avertis officiellement dans quelques jours. Evidemment, tout le monde sera remboursé. En 2021, le Département retrouvera son centre de colonies habituel de Longeville-sur-Mer en Vendée, tout juste rénové.

Nouvelle formule du championnat de tennis de table…

Du changement pour les Jocondiennes qui évoluent en première division. Le championnat Pro Dames ne comptera plus deux poules de 6 équipes mais une seule poule de 12. Pour prétendre au titre de championnes et à une plae en Coupe d’Europe il faudra terminer dans le top 4 à l’issue des 11 premières rencontres. 3 mini-championnats seront organisés en fin de saison : pour les places 1 à 4, 5 à 8 (avec deux places européennes en jeu) et 8 à 12 (avec une relégation en jeu).