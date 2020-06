TOURS : Besoin d'un 2e masque gratuit ? C'est le moment d'aller le chercher

La distribution débute le 8 juin.

Il y a quelques semaines la ville de Tours a organisé une distribution de masques barrière en tissu à grande échelle pour tous les habitants de la ville. Ces accessoires qu'il faut notamment porter dans les transports en commun, chez le médecin ou dans certains commerces ont été fabriqués par des bénévoles.

Depuis, la mairie a reçu une commande de masques passés via Tours Métropole auprès de l'entreprise Médical Z de Saint-Avertin. Leur efficacité est reconnue par la Direction Générale de l'Armement. La municipalité s'apprête à les distribuer à la population. Cela concerne toute personne qui a plus de 11 ans, qui a déjà récupéré un masque ou qui n'en a pas encore eu. A chaque fois, un seul masque sera remis par personne d'un même foyer.

La distribution s’effectuera sur les sites et aux horaires suivants :



En Mairie centrale Rue des Minimes (horaires d’ouverture sauf lundi matin)

Lundi : 14h à 17h

Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h30 à 13h et 14h à 17h00

Vendredi : 8h30 à 13h et 14h à 16h30



À la Mairie des Fontaines (horaires d’ouverture)

Lundi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Mardi-Mercredi-Jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30



Au centre de Vie du Sanitas : du lundi au vendredi : 9h à 17h (horaires d’ouverture)

À la salle Chateaubriand (Tours Nord) : Les mardis et Jeudis de 8h à 12h.



Une pièce d’identité et un justificatif de domicile (plus livret de famille pour enfants de plus de 11 ans) seront demandés. À noter qu’une personne peut venir pour des membres de sa famille ou des voisins en étant dotée des justificatifs d’identité et de domicile de ces personnes. Les mineurs de moins de 16 ans, eux, doivent être accompagnés d’un parent obligatoirement.