ReplayTouraine #35 – Violences policières, élections municipales, Kids United… 5 infos sans rapport avec le coronavirus

On revient également sur le recrutement du TVB.

Chaque samedi, Info Tours vous fait un résumé des informations des 7 derniers jours qui sont peut-être passées inaperçues pour vous mais pas chez nous. Cette rubrique est garantie 100% sans Covid-19.

-----------

1 – Hommage aux victimes de violences policières

Cela faisait bien longtemps qu’on n’avait pas débattu en masse d’un autre sujet d’actualité que la crise sanitaire et voilà que depuis presque deux semaines la mort d’un homme fait la Une partout dans le monde. Son décès est survenu dans une ville qui a des rapports étroits avec Tours : Minneapolis, avec qui la commune a signé un jumelage. C’est donc là-bas qu’un afro-américain de 46 ans s’est éteint au cours d’une interpellation, après qu’un policier s’est agenouillé sur son cou pendant de longues minutes. Et ce malgré ses plaintes, assurant qu’il ne parvenait plus à respirer.

Pour lui rendre hommage et dénoncer plus globalement les violences policières et des actes racistes émanant des forces de l’ordre, plus de 300 personnes se sont rassemblées dans le centre de Tours mardi soir. Un chiffre conséquent, en réponse à un appel de la famille d’Adama Traoré, qui est lui décédé en 2016 lors d’une intervention des gendarmes en région parisienne ; Il est à noter que depuis le début de l’année en Touraine, 3 plaintes pour des faits présumés de violences policières ont été déposées dont une à la suite de faits survenus pendant le confinement à Saint-Pierre-des-Corps, avec suspicion de racisme. Le ministre de l’intérieur a promis que tout dérapage des forces de l’ordre serait sanctionné.

2 – L’affaire Angelo Garand

C’est dans ce contexte que l’on reparle d’Angelo Garand, tué sous les balles de l’équipe tourangelle du GIGN alors qu’il s’était réfugié dans le Loir-et-Cher au lieu de retourner en prison purger sa peine. C’était fin mars 2017 sur la commune de Seur. La famille de la victime dénonce l’action des gendarmes qui se disaient en légitime défense mais son action judiciaire s’est soldée par un non-lieu. Elle a saisi la cour de cassation qui a examiné le recours cette semaine et se prononcera sur son bien-fondé le 17 juin. Attention : elle ne s’exprimera pas sur le fond du dossier mais sur la forme. En cas de rejet, les proches d’Angelo Garand sont prêts à aller devant la cour européenne des droits de l’homme.

3 – Campagne ouverte pour le 2e tour des municipales

32 communes sont concernées en Indre-et-Loire dont Tours avec deux listes en course (le maire sortant Christophe Bouchet allié avec son ex-concurrent LREM Benoist Pierre et l’écologiste Emmanuel Denis arrivé en tête au premier tour), 3 à Amboise et Langeais, 2 à Chinon, 4 à Saint-Pierre-des-Corps. Si Autrèche qui n’avait aucun candidat au premier tour a fini par en trouver, Souvigny-de-Touraine reste une commune sans personnes motivées pour l’administrer. La préfecture devrait donc prendre les rênes.

4 – Le TVB peaufine son recrutement

Il y aura pas moins de 4 Brésiliens sur le terrain de volley de la salle Grenon la saison prochaine. Le club tourangeau qui disputera la Ligue des Champions a annoncé cette semaine l’engagement de Pablo Natan, un réceptionneur-attaquant de 22 ans pour 1m95 qui jouait auparavant dans son pays d’origine. Rendez-vous après l’été pour le découvrir en vrai…

5 – Les Kids United attendus à Tours

On pourra bientôt reprendre les concerts et ça fait plaisir ! Cette semaine, on nous a annoncé une date de la troupe enfantine Kids United. Gloria, Ilyana, Nathan, Dylan et Valentina donnent rendez-vous pour un nouveau spectacle dans lequel ils interprèteront les plus grands tubes de Kids United. De "On écrit sur les murs" à "Tout le bonheur du monde", en passant par "L'oiseau et l'enfant" ou encore "L'hymne de la vie"... Ce sera le 28 février 2021 à 15h au Vinci. Places en vente à partir de 38€.