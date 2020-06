C'est reparti ! Dès ce week-end, le tram de Tours a la permission de minuit

Pratique si vous sortez tard.

Un pas de plus vers le retour à la normale. Dès ce samedi 6 juin, on pourra de nouveau prendre le tram de Tours jusqu'à minuit en direction du Lycée Jean Monnet (départ de la gare de Tours vers 0h05) et jusqu'à 1h en direction de Tours Nord (dernier tram vers 0h40 à la gare de Tours).

Fil Bleu a fait cette annonce ce vendredi, quelques jours après la réouverture des bars et des restaurants. De quoi autoriser des soirées un peu plus longues en salle ou en terrasse car jusqu'ici le dernier tram partait du centre-ville à... 21h30, 22h15 vers Vaucanson. Autrement dit l'heure des poules !

Attention : ce retour à la normale de l'amplitude horaire du tramway commence bien samedi et pas ce vendredi soir. Par ailleurs, les bus 2, 3, 4 et 5 qui circulent normalement jusqu'à minuit au départ de la gare sont encore confinés au dépôt après 22h (heure du dernier départ).

Rappelons que jusqu'au 10 juillet, le réseau Fil Bleu circule globalement avec 70% de sa fréquence habituelle et 100% pour le tram. La vente de tickets à bord est de nouveau autorisée en faisant l'appoint et interdite pour le rechargement d'un ticket (qui doit se faire aux bornes automatiques des stations de tram, en agence Fil Bleu ou chez les commerçants partenaires). Depuis le 2 juin, la calèche touristique du centre-ville et la Citadine C1 ont repris leur rotation avec une affluence limitée. Le port du masque y est également obligatoire comme pour le reste du réseau.