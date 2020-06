TOURS : On sait à quoi ressemblera la Fête de la Musique au temps du coronavirus

Rien à voir avec d'habitude.

Ce n'est pas du tout ce que Jack Lang avait imaginé.

Le 21 juin on fête la musique comme tous les ans. Mais pas question de voir les rues de Tours noires de monde comme tous les ans, il parait qu'il y a un coronavirus qui rôde encore.

Alors on fait quoi ? Voici la solution proposée par la mairie qui coordonne l'événement d'habitude : une Fête de la Musique sur Internet (la ville de Fondettes fera pareil, elle l'a annoncé il y a quelques semaines).

En détails, ça donne ça : Tous les habitants de Tours et de la Métropole, en particulier les musiciens amateurs ou plus confirmés, peuvent participer. Il suffit de proposer un projet musical sous format numérique, en respectant les règles sanitaires et les gestes barrière (1m de distance minimum entre la guitare et la batterie SVP).

Deux types de propositions de contenus sont possibles : pré-enregistré ou bien en direct le 21 juin. Les formes peuvent être diverses et variées : concert, clip vidéo, interview d’une personnalité du monde de la musique, master-class... Pour proposer une création musicale, rendez-voussur https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/604-fete-de-la-musique.htm avant le 11 juin. Vous devrez remplir un formulaire. Les propositions retenues seront diffusées via les réseaux sociaux, la page YouTube et le site de la Ville de Tours le 21 juin.

Sinon, vous pouvez aussi jouer depuis votre fenêtre. Ça marchait déjà très bien les autres années et si il y a du monde qui passe ça fera de l'animation (tant que les gens respectent toujours les fameuses distances, hein).

Au fait, cette année c'est la 39e édition de la Fête de la Musique.