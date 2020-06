StorieTouraine sans Covid, 05/06/20 – Incendie par la foudre à La Riche, un homme repêché dans la Loire, X. Dateu soutient C. Bouchet à Tours…

Et un recrutement au TVB.

La StorieTouraine est de retour ! Cela reste un résumé des actualités tourangelles des dernières 24h, mis à jour si nécessaire. Et garanti sans coronavirus. Voici l’édition de ce jeudi...



Le bilan des orages…

Des gros nuages, de fortes pluies, du tonnerre… Le début de journée a été particulièrement maussade en Indre-et-Loire. La foudre a même frappé une maison de La Riche, déclenchant un incendie. Les combles se sont enflammés vers 8h sans faire de victime. Pompiers et policiers se sont rendus sur place et 2 personnes ont dû être relogées. 17 hommes et deux lances ont été mobilisés pour venir à bout des flammes.

Un homme repêché dans la Loire…

Le drame s’est déroulé au niveau du Pont de Fil à Tours, en début d’après-midi. Les secours sont venus sortir un homme d’une trentaine d’années tombé à l’eau pour une raison que l’on ignore. Il a été réanimé et transporté vers l’hôpital Trousseau.

Accident en ville…

Un choc a impliqué 3 véhicules dans l’après-midi Boulevard Heurteloup à Tours. Pas de blessés. Une enquête devra déterminer les causes de la collision qui s’est produite à un carrefour à feu.

Changement en vue à la tête des gendarmes…

Le Colonel Gonzague Prouvost s’apprête à quitter le département pour un autre poste au sein de la gendarmerie. Il sera resté 3 ans en Indre-et-Loire. Dès le 1er juillet il sera remplacé par le colonel Fabrice Ars.

Elections municipales…

Un soutien pour le maire sortant de Tours Christophe Bouchet : l’ex adjoint aux sports (2014-2017) Xavier Dateu lui apporte sa voix en vue du 2e tour prévu le 28 juin. Malgré leurs divisions et leurs nombreuses piques depuis trois ans en conseil municipal. Objectif : faire barrage à l’adversaire écologiste Emmanuel Denis.

Jamais trois sans quatre…

Le Tours Volley Ball version 2020-2021 va avoir un très fort accent brésilien. Le club qui jouera la Ligue des Champions annonce un 4e recrutement en provenance d’Amérique du Sud avec l’arrivée de Pablo Natan Ventura, 22 ans, convoqué en équipe nationale des moins de 21 ans. Il évoluera au poste de réceptionneur-attaquant.

Les Bodin's sur l’écran…

Le duo comique qu’on ne verra pas cet été dans sa ferme de Descartes a récemment eu les honneurs d’un prime sur M6. Le voici invité chez Michel Drucker ce dimanche sur France 2. Début de l’émission à 16h15.