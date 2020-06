Place du Grand-Marché semi-piétonne : ça va durer 5 mois !

Et ça commence vendredi.

Bon, ok, il ne fait plus aussi beau que mardi. Plus aussi chaud non plus, d'ailleurs. Mais ça va revenir, l'été est encore long. Donc il devrait y avoir encore pleiiiiin de chouettes journées pour profiter des terrasses.

Comme promis sur Info Tours dès lundi 2 juin, la ville de Tours annonce une piétonnisation partielle de la Place du Grand Marché. Moins de voitures au pied du monstre pour que les restaurants puissent prendre plus de place. En fait c'est la contre-allée côté est qui va fermer aux voitures et au stationnement, entre la Rue de la Rôtisserie et la Rue de Châteauneuf. A la place, on pourra y siroter un cocktail ou manger un burger. Frenchys Burger, La Cuizine ou Un Air de Famille devraient en profiter.

L'installation des barrières qui va officialiser le coup d'envoi de l'opération est prévu ce vendredi 5 juin et leur retrait annoncé... dans 5 mois, en octobre. Ça laisse du temps pour venir sur place en profiter. La circulation pourra se poursuivre côté ouest, même si certains auraient aimé une fermeture totale du secteur.

La Place du Monstre n'est pas la seule à pouvoir profiter de ce type d'aménagements. Des extensions de terrasses seront accordées ailleurs, par exemple en privatisant des places de parking; Les droits de terrasse ont également été suspendus pour les deux premiers trimestres. A noter qu'Amboise ou Azay-le-Rideau mènent actuellement des politiques similaires pour aider les commerçants impactés par le coronavirus et qui doivent respecter la distanciation entre clients malgré leur autorisation de réouverture.