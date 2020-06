[Coup de pouce] 11 collectes de sang où il faut vite aller pour sauver des vies

L'Indre-et-Loire manque de dons.

L'Etablissement Français du Sang d'Indre-et-Loire avait lancé une alerte au début du printemps... Il récidive 2 mois plus tard pendant le déconfinement : "alors que les donneurs ont répondu présent au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins nombreux à venir donner leur sang depuis le déconfinement. Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent à baisser" est-il précisé dans un communiqué.



"Il est désormais essentiel que les donneurs prennent le relais de toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés durant ces deux derniers mois pour passer le cap du confinement, et permettre de faire remonter le niveau de réserve avant l’été et de le maintenir jusqu’au mois de septembre" précise encore l'EFS basé à l'hôpital Bretonneau de Tours et qui organise toutes les semaines des collectes dans plusieurs communes du département. Chaque semaine, 568 dons sont nécessaires en Touraine (sang, plasma et plaquettes).

Voici la liste des collectes des prochains jours :

4 juin - MONNAIE - Salle Raymond Devos de 15:00 à 19:00

5 juin - CHANCEAUX SUR CHOISILLE - Salle des Loisirs de 15:00 à 19:00

8 juin - RICHELIEU - Salle des fêtes de 15:00 à 19:00

9 juin - MAIRIE DE TOURS - Péristyle de 14:30 à 18:30

10 juin - DESCARTES - Salle des Fêtes de 15:00 à 19:00

11 juin - CHINON - Espace Rabelais de 15:00 à 19:00

12 juin - TOURS - Maison du don de 13:00 à 17:30. Collecte de la Journée mondiale des donneurs de sang

13 juin - TOURS - Maison du don de 13:00 à 17:30. Collecte de la Journée mondiale des donneurs de sang

15 juin - AMBOISE - Salle des Fêtes - Théâtre de 15:00 à 19:00

16 juin - ESVRES - Salle des Fêtes du Haut de 15:30 à 19:00

17 juin - Salle Athlétic Tours Nord (ATN) de 15:00 à 19:00

Attention ! Des mesures particulières sont appliquées.