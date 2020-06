Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir jeudi 4 juin

Fin de la distanciation sociale dans les trains.

Chaque matin, Info Tours vous propose un point complet sur l'épidémie de coronavirus et ses conséquences en Indre-et-Loire. Cet article est actualisé quotidiennement, les informations les plus récentes ou les plus importantes sont en gras et en gros.

On en est où ?

Voici les derniers chiffres de Santé Publique France et de l’Agence Régionale de Santé :

Du 23 au 29 mai, plus de 8 000 tests ont été effectués dans la région dont 152 positifs

dont 152 positifs 13 514 personnes hospitalisées en France dont 89 en Indre-et-Loire (stable)

8 malades en réanimation dans notre département (stable), 37 en Centre-Val de Loire (+1) et 1 210 en France

37 en Centre-Val de Loire (+1) et 1 210 en France 299 patients originaires d’Indre-et-Loire ont quitté l’hôpital guéris, 1 771 dans la région, 69 455 en France

1 771 dans la région, 69 455 en France 126 victimes connues du coronavirus en Touraine depuis début mars : 80 décès dans les établissements hospitaliers, 46 dans les établissements médico-sociaux

46 dans les établissements médico-sociaux 897 décès dans la région, 29 021 décès en France

La dernière carte de France du gouvernement comporte deux couleurs : des départements verts comme la Touraine où le virus circule peu, et des territoires orange où les risques sont plus élevés et les conditions de déconfinement plus strictes. Une nouvelle évaluation de la situation aura lieu mi-juin.





La bataille contre le virus :

Depuis plusieurs semaines, les nouveaux cas sont de plus en plus rares et l’activité médicale dédiée au Covid ralentit. Moins d’1% des tests sont positifs en Indre-et-Loire. La vigilance reste tout de même de mise pour éviter une 2e vague très redoutée, avec les mesures suivantes :

Une brigade de l’Assurance Maladie composée de 45 personnes appelle les cas contacts des malades dont l’infection a été confirmée pour les inviter à s’isoler. Elle a identifié plus de 70 patients zéro pour ses deux premières semaines d’activité

Une application mobile StopCovid a été lancée pour prévenir automatiquement les personnes qu’on a croisées plus de 15 minutes et de manière rapprochée dans les jours précédents. Le gouvernement assure que les données ne sont pas conservées. Elle sera téléchargeable le 2 juin dès midi.

Un large réseau de lieux est déployé pour se faire tester (hôpitaux de Tours, Loches, Amboise et Chinon ; labos privés ; brigade mobile). Le CHU de Tours peut analyser jusqu'à 2 400 tests par jour mais jusqu'ici il n'en a jamais fait plus de 369 en 24h.

En cas de symptômes du Covid-19 (toux, fièvre, difficultés à respirer), il faut prioritairement contacter votre médecin qui vous prescrira un test. La consultation est remboursée à 100% par la Sécurité Sociale. Il est possible de savoir si vous avez été en contact avec le coronavirus en faisant un test sanguin, mais il sera à votre charge s’il n’est pas prescrit par un médecin. Des collectivités locales de Touraine en ont commandé 23 000 pour leurs personnels.

L’Etablissement français du sang lance un appel à la mobilisation générale. Les donneurs ont répondu présent au plus fort de la crise sanitaire mais ils sont moins nombreux à venir donner leur sang depuis le déconfinement. Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent à baisser. La liste des prochaines collectes tourangelles est accessible via ce lien.

toppées ou ralenties pendant le confinement, les activités médicales hors-Covid sont assurées avec un maximum de protections. Au CHU de Tours, on vous remet un masque à l’entrée, il faut vous laver les mains, et on ne vient pas sans rendez-vous (sauf pour les urgences, qui ont un parcours dédié en cas de suspicion d’infection au nouveau coronavirus). 30 personnes ont été recrutées pour gérer l'accueil des différents bâtiments. Les visites aux patients sont interdites sauf pour les malades en fin de vie, les enfants ou lors des accouchements. Les chambres doubles sont supprimées.





Pour vos sorties, il est conseillé de porter un masque (obligatoire dans les transports ou certains commerces), de vous laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique et de garder 1m de distance quand vous parlez à quelqu’un. Plusieurs communes d’Indre-et-Loire poursuivent leurs distributions de masques en tissu réutilisables. Plus d'infossur notre carte interactive.

La vie déconfinée :

On peut se déplacer partout en France sans attestation mais les déplacements à l'étranger demeurent contraints. Les bords de Loire ne sont plus interdits d'accès de 19h à 8h du matin dans Tours Métropole. Les plages au bord de l'eau voient les barrières tomber mais les aires de jeux pour enfants, les terrains de foot ou basket restent interdits En revanche le tennis c’est possible en extérieur (sans toucher les balles de l’adversaire). A Tours, le golf de la Gloriette a également repris ses activités (sur réservations). Les événements pouvant rassembler plus de 5 000 personnes sont interdits jusqu’en septembre. La braderie de Tours est très compromise mais le festival Jazz en Touraine de Montlouis devrait avoir lieu.

L'Aquarium de Touraine annonce sa réouverture à partir de ce samedi 6 juin à Lussault-sur-Loire (port du masque obligatoire dès 11 ans). Le musée Maurice Dufresne d'Azay-le-Rideau reprend les visites la veille, vendredi 5 (uniquement le vendredi, samedi et dimanche en juin). Il sera possible de manger dans le parc ou en terrasse. Masque obligatoire à l'accueil. 10% des salles seront fermées. Pour savoir quels lieux touristiques sont accessibles on fait le point sur cette carte.

Dans l’espace public, les rassemblements sont encore limités à 10 personnes, au moins pendant 3 semaines. Les visites en EHPAD sont autorisées sur rendez-vous et sans contact physique et à partir de vendredi 5 juin les établissements pourront recevoir plus de 2 personnes à la fois. Les parloirs ont repris sous conditions d’hygiène strictes à la maison d’arrêt de Tours. Les cérémonies religieuses sont autorisées en respectant les gestes barrières (masque, distance d’au moins 1m entre deux fidèles).

Même si les principales villes d'Indre-et-Loire n'ont pas encore annoncé de date pour la reprise des cérémonies, les mariages sont de nouveau autorisés (avec 10 personnes). Néanmoins, la plupart des unions prévues ces jours-ci ont été reportées depuis un petit moment déjà...

Les bars et restaurants peuvent ouvrir avec des tablées de 10 personnes maximum, au moins 1m entre deux tables, masque obligatoire pour le personnel... Dans les bars, il est interdit de consommer debout. Les boîtes de nuit restent fermées. Les villes de Tours et Amboise annoncent des aménagements pour étendre les terrasses des établissements sur la voie publique. Une partie de la Place du Grand Marché sera fermée aux voitures et au stationnement pour installer des tables et des chaises. Cela devrait être bouclé dans quelques jours.

A Amboise, la mairie confirme la fermeture de la Place Michel Debré et de la Rue Nationale dès ce week-end et jusqu'à mi-septembre pour permettre une extension des terrasses (sauf la nuit). Les bars-restaurants qui ne pourront pas en bénéficier auront une réduction de la taxe pour occupation de l'espace public.



La bibliothèque centrale de Tours, la médiathèque des Fontaines et la médiathèque François Mitterrand ont rouvert. Un système de réservation est mis en place pour emprunter de nouveaux documents. La période de prêt est allongée de 4 à 8 semaines. Plus d'infos sur www.bm-tours.fr Des mesures similaires sont en place ailleurs, par exemple à Amboise.

Les piscines restent fermées pour l'instant en Indre-et-Loire. Leurs exploitants doivent préparer un protocole strict pour organiser le retour du public dans les bassins. Cela devrait prendre plusieurs semaines pour remplir les bassins, les chauffer, faire les analyses réglementaires... Par exemple le Centre Aquatique du Lac ne devrait pas rouvrir avant la fin du mois.

La guinguette de Rochecorbon a ouvert sur les bords de Loire, dans son espace habituel, avec un mois de retard par rapport aux autres années... et sans sa célèbre piste de danse pour respecter les règles de distanciation sociale. Restaurant et snacks sont ouverts, le paiement sans contact est apprécié. Une réouverture de la guinguette de Tours est envisagée cet été.



Depuis mi-mars, 13 035 sociétés d'Indre-et-Loire ont demandé une mise en place du chômage partiel ce qui concerne 130 390 personnes. Plus de 500 millions d'€ de prêts garantis par l'Etat ont été accordés en Touraine.

Education :

La quasi-totalité des écoles maternelles et élémentaires d’Indre-et-Loire ont rouvert leurs portes. Le seuil maximal reste de 15 élèves par classe donc certains enfants sont en cours 2 jours par semaine pour respecter cela. Au collège, tous les élèves doivent porter un masque. Idem pour les enseignants.





Le gouvernement a annoncé la reprise de cours dans les lycées, en priorité pour les établissements professionnels, mais aussi dans les autres… progressivement. L'épreuve d'oral du bac français en 1ère est remplacée par une note issue du contrôle continu. Les classes de 4e et 3e d'Indre-et-Loire reprennent les cours cette semaine. Le ministre de l'éducation souhaite que 100% des classes ULIS soient ouvertes pour les enfants handicapés.

Les services publics :

La Poste ouvre désormais 100% de ses bureaux mais avec des horaires "adaptés" qu'on vous conseille de vérifier

Les administrations privilégient les rendez-vous par téléphone. A la Sécurité Sociale et aux impôts on peut demander à se faire rappeler via les sites ameli.fr et www.impots.gouv.fr. Pour Pôle Emploi ou les Maisons de la Solidarité du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, contactez vos conseillers pour connaître leurs modalités. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne avec son conseiller ou sa conseillère emploi

Les déchetteries sont ouvertes mais avec des restrictions dans certaines communautés de communes. Les détails sur leurs sites Internet ou par téléphone. Emmaüs Touraine accepte les dons tout comme La Ressourcerie La Charpentière de Tours-La Riche (sur rendez-vous).

Tours Métropole a annoncé la fin de la règle des plaques d'immatriculation qui obligeaient les véhicules aux numéros pairs à venir les jours pairs, et inversement pour les voitures aux numéros impairs. Les autres restrictions restent en vigueur (venir avec son propre matériel, pas d'aide possible du personnel, seulement 12 véhicules en même temps face aux bennes...).

La SNCF augmente progressivement son offre avec 75% du trafic normal cette semaine, 100% autour du 15 juin. Pour respecter les gestes barrières, la 1ère classe est encore supprimée sur le réseau régional Rémi... mais plus pour longtemps.

La région Centre-Val de Loire annonce que dès vendredi 5 juin, 100% des sièges seront accessibles dans les trains Rémi. Donc fini la distanciation sociale sur le réseau régional mais le masque reste évidemment obligatoire. A partir du 8 juin, les règles seront également assouplies pour les cars scolaires Rémi en Indre-et-Loire et dans les 5 autres départements du Centre-Val de Loire.

Plus d'infos surwww.ter.sncf.com/centre-val-de-loire ou vous trouverez les horaires ligne par ligne.

Voici comment fonctionne le réseau Fil Bleu de Tours Métropole :

Le tram circule normalement (sauf en soirée). Jusqu'au 10 juillet, un bus toutes les 10 minutes sur la ligne 2, un toutes les 15 minutes sur les lignes 3-4-5. Un bus toutes 20 à 40 minutes pour la ligne 11, 30 à 40 minutes pour les lignes 12 à 30... Le détail dans cet article.

Le trafic est assuré de 4h41 à 22h30. La vente à bord a repris (sauf le rechargement de tickets déjà achetés) ainsi que la circulation de la Citadine C1 dans le centre de Tours et de la Calèche.

Avenue Maginot, Pont d’Arcole, Rue des Tanneurs… Autant d’axes tourangeaux où la signalisation a été repensée pour faire plus de place au vélo, au moins provisoirement. Au total, 60km d’itinéraires vélos ont été matérialisés dans l’agglo. Les détails et la carte complète dans notre article.

L'aéroport de Tours confirme que Ryanair va reprendre ses vols début juillet avec deux liaisons Tours-Dublin chaque semaine (lundi et jeudi), 2 autres vers Porto (mardi et samedi) et une vers Marrakech (le samedi). Londres devrait rouvrir en août, et Marseille pas avant octobre selon les dernières informations. La ligne pour la Corse est supprimée (sans rapport avec le Covid).

Après deux bons mois d'interruption, Saint-Pierre-des-Corps a réactivé le stationnement payant dans son centre-ville. Le contrôle du stationnement payant a également repris dans le centre-ville de Tours.

Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question, que faire ?

Voici l'adresse mail de la préfecture d'Indre-et-Loire qui répond à toutes les questions sur l'épidémie : [email protected]. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000.

