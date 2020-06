[#MIAM] Au petit déj’, on goûte un granola tourangeau bio et gourmand

Et livré à domicile.

Si tu cherches By Cocotte dans un moteur de recherche tu peux tomber sur un site pour acheter des sacs de luxe ou du granola bio pour le petit déjeuner. Cette rubrique étant consacrée à l’actualité gastronomique tourangelle et le compte n’étant pas vraiment au beau fixe en ce moment, on va opter pour la deuxième solution.

On nous dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, celui qui va donner l’énergie nécessaire pour être de bonne humeur et travailler de façon efficace. Avec un point important : le prendre suffisamment équilibré pour ne pas avoir envie de dégommer un paquet de BN en milieu de matinée. Il existe plusieurs formules selon les goûts et les couleurs : tartines pain-beurre-confiture (demi-sel, le beurre, hein. Déconnez pas), pomme ; œuf sur le plat, haricots blancs, jus d’orange ; café, granola, fromage blanc.

Et on a dit granola, hein, pas Chocapic. Parce que le granola ce n’est pas comme les céréales très sucrées, c’est un mélange de céréales, de fruits à coques, de fruits secs, éventuellement de chocolat. On en trouve plein. Et depuis peu il y a une Tourangelle qui propose ses propres recettes. Son vrai prénom : Karine. Son surnom : Cocotte. Et voici By Cocotte.

« Je cherchais un petit déjeuner sain, gourmand et qui puisse m’éviter les fringales de milieu de matinée. Je connaissais la bonne réputation des flocons d’avoine mais j’étais déçue par les différents mélanges de céréales proposés sur le marché (industriels, très sucrés, à base de mauvais ingrédients, ou Bio mais très pauvres en fruits, fades…). J’ai donc décidé de réaliser mon propre granola et ça a été le coup de foudre ! J’ai commencé à en faire de toutes sortes, à travailler les recettes, à les faire goûter aux amis, à la famille, on ne pouvait plus m’arrêter ! » raconte-t-elle sur son site Internet.

La marque est toute jeune, présente dans certaines boutiques (genre Lucho aux Halles de Tours) ou dispo sur Internet. En cette période de déconfinement, on peut se faire livrer à domicile à Tours (sans frais de port). Ça tombe bien, y’a plus de brioche dans la cuisine ! Il faut choisir entre une dizaine de recettes (granola tout chocolat, abricot-chocolat au lait, cranberry-raisin…) à partir de 6€95 les 350g (à raison de 50g conseillés par petit déjà ça fait 1€ par repas matinal, hors coût du fromage blanc d’accompagnement, des fruits frais ou de la boisson). Précision : tout est bio. En revanche, certains produits viennent de loin (mais on ne cultive pas encore de cacao en Touraine).

On opte pour ananas-raisin-chocolat au lait, qui arrive avec un échantillon de cacahuète-chocolat. En effet, ce n’est pas très sucré, heureusement le chocolat est là pour apporter la gourmandise. On aurait aimé un peu plus de fruits mais c’est bon, ça cale, et c’est ce qu’on voulait. La marquer pourrait bientôt s’étoffer avec des barres énergétiques pour le sport… ou si vous avez vraiment une fringale avant midi (non, non, ça ne nous arrive jamais à la rédac’). Il est aussi question de recette salée pour l’apéro.