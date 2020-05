On attend beaucoup de monde pour la réouverture des bibliothèques de Tours

Trois d’entre elles reprennent enfin cette semaine.

Le gouvernement autorise les bibliothèques à ouvrir depuis le 11 mai. Des villes comme La Riche, Joué-lès-Tours et Amboise en ont profité très vite mais Tours a attendu, le temps de mettre en place un protocole qui respecte parfaitement les consignes sanitaires. C’est chose faite et c’est donc reparti pour deux sites ce mardi 2 juin (la bibliothèque centrale et la médiathèque des Fontaines), le 3 pour la médiathèque François Mitterrand (décalage lié au décès d’un membre de l’équipe). Les autres sites restent fermés pour l’instant.

ATTENTION : les horaires seront limités. Seulement du mardi au samedi de 14h à 18h.

Comme le Covid-19 est toujours là, pas question d’utiliser les bâtiments comme avant. On ne pourra pas flâner dans les rayons et se poser des heures dans les salles. Seuls les services essentiels sont maintenus : emprunt et dépôts de documents emportés à la maison. Chaque livre-CD-DVD rapporté sera mis en quarantaine pendant 10 jours afin d’être sûr qu’il ne peut pas véhiculer de virus. Pendant cette période on ne pourra pas le réemprunter.

La ville met par ailleurs en place un système « Réservez, empruntez » pour gérer les sorties d’ouvrages de son stock. Vu le contexte, il est possible qu’il y ait beaucoup de demandes, des messages arrivent tous les jours auprès du personnel. Un standard téléphonique et Internet sera dédié à la gestion des commandes. Soyez donc patients… Le port du masque est par ailleurs recommandé lors de votre venue. Une réouverture plus complète pourrait avoir lieu en septembre.

Ce que les lecteurs peuvent emprunter :

Livres, CD, livres audio, DVD, etc. La durée des prêts est doublée. Par exemple, il sera possible d’emprunter 5 livres, 5 CD, 3 livres audio, 2 DVD fiction et 2 DVD documentaires, pour 8 semaines. Les dates de retour des documents empruntés avant le confinement ont également été prolongées. Inutile de venir dès le premier jour pour tout rapporter (et ça vaut mieux car il y en a 70 000).

Qui peut emprunter ?

Les lecteurs inscrits à la Bibliothèque municipale de Tours, y compris les nouveaux abonnés (il est possible de s’inscrire sur place en apportant son crayon, un sac, une pièce d’identité ; ou bien par téléphone pour les personnes bénéficiant de la gratuité).

Comment réserver ?

Via le compte lecteur sur le site www.bm-tours.fr, ou par téléphone (02 47 05 47 33 pour la bibliothèque centrale, 02 47 54 30 42 pour Tours Nord, Médiathèque des Fontaines : 02 47 74 56 30).

Le retrait des commandes :

Les documents réservés sont « pré-prêtés » sur la carte du lecteur dès le traitement de sa demande. La commande est prête le lendemain de la réservation, et conservée pendant 48h. Au-delà, les documents sont remis en circulation.