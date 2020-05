Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir dimanche 31 mai

Un cas de Covid-19 confirmé à Saint-Martin-le-Beau. L'école fermée.

Chaque matin, Info Tours vous propose un point complet sur l'épidémie de coronavirus et ses conséquences en Indre-et-Loire.

On en est où ?

Voici les derniers chiffres de Santé Publique France et de l’Agence Régionale de Santé :

14 380 personnes hospitalisées en France dont 90 en Indre-et-Loire (-2)

8 malades en réanimation dans notre département (-1), 39 en Centre-Val de Loire (-3) et 1 325 en France

1 753 dans la région, 68 268 en France 124 victimes connues du coronavirus en Touraine depuis début mars : 79 décès dans les établissements hospitaliers, 45 dans les établissements médico-sociaux

45 dans les établissements médico-sociaux 28 771 décès en France

L’Indre-et-Loire est un département en zone verte depuis le début du déconfinement le 11 mai et il le reste car le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est faible, le nombre de tests disponible conséquent et le nombre de lits libres en réanimation important.



La bataille contre le virus :

La priorité des autorités de santé est d’éviter une 2e vague de l’épidémie qui pourrait de nouveau engorger les hôpitaux et leurs services de réanimation. Ainsi, après chaque confirmation d’infection, une brigade de 45 personnes reliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire est chargée d’identifier les « cas contacts » qui ont été en lien avec le ou la malade afin de leur prescrire un test et de les isoler si nécessaire. Un étage de l’auberge de jeunesse de Tours est même prêt au cas où, Avenue de Grammont.

Depuis le début du déconfinement, la brigade sanitaire tourangelle a identifié 72 patients zéro atteints du Covid-19 en remontant des chaînes de contamination.

Le CHU de Tours est désormais équipé d'une plateforme qui peut étudier jusqu'à 2 000 tests au quotidien. Les hôpitaux de Loches, Amboise et Chinon sont également en capacité de recevoir des personnes venues pour se faire tester, les laboratoires privés ont mis en place des drives à Chambray, Saint-Avertin ou Sainte-Maure-de-Touraine. Les tests PCR (par le nez) sont uniquement réalisés sur ordonnance et pris en charge par la sécurité sociale. Des tests sanguins pour savoir si l’on a été infecté et si l’on a développé des anticorps vont également être remboursés car l’Etat a établi une liste de protocoles homologués.

La liste des lieux où l'on peut se faire tester est disponible sur le site de l'Agence Régionale de Santé.

Les principaux symptômes du Covid-19 sont les suivants : toux, fièvre, difficultés à respirer. Si vous êtes malade, contactez votre médecin et appelez le 15 uniquement en cas d’urgence. Pour éviter de faire venir des personnes contagieuses en cabinet médical, des « Centres Covid » ont été ouverts par des médecins généralistes. Certains ont fermé faute de patients mais d’autres restent ouverts comme chez SOS Médecins Rue de la Dolve à Tours ou à Loches. L’accès est uniquement possible sur rendez-vous.

Stoppées ou ralenties pendant le confinement, les activités médicales hors-Covid sont assurées avec un maximum de protections. Au CHU de Tours, on vous remet un masque à l’entrée, il faut vous laver les mains, et on ne vient pas sans rendez-vous (sauf pour les urgences, qui ont un parcours dédié en cas de suspicion d’infection au nouveau coronavirus). 30 personnes ont été recrutées pour gérer l'accueil des différents bâtiments. Les visites aux patients sont interdites sauf pour les malades en fin de vie, les enfants ou lors des accouchements.

Pour vous protéger au quotidien, il est conseillé de porter un masque, de vous laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique et de garder 1m de distance quand vous parlez à quelqu’un. Plusieurs communes d’Indre-et-Loire poursuivent leurs distributions de masques en tissu réutilisables. Plus d'infossur notre carte interactive.

A Amboise, les habitants qui n'ont pas reçu leur masque peuvent le récupérer dès le 2 juin à l’accueil de la Mairie (du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30). Se munir : d’une pièce d’identité; d’un justificatif de domicile et du coupon (avis de passage remis dans la boîte aux lettres).

Le masque est par ailleurs obligatoire dans les transports en commun (sous peine d’une amende de 135€) et exigé dans certains commerces ou pour plusieurs activités.

La vie déconfinée :

A partir du 2 juin, fini la limite des 100km pour se déplacer mais il faudra attendre le 15 pour une réouverture éventuelle des frontières extra-européennes.

En attendant, ce week-end, il vous faut une attestation disponible sur le site du ministère de l’intérieur pour faire plus de 100km. Parmi les motifs valables : déménagement, déplacement professionnel, raison familiale impérieuse, convocation judiciaire…



Jusqu'au 2 juin les bords de Loire sont interdits d'accès de 19h à 8h du matin (sauf pour la pêche ou pour faire du vélo). Cela concerne uniquement les communes de Tours Métropole.



Interdiction également de faire bronzette sur les plages (comme à Savonnières) ou d’utiliser les gymnases, les aires de jeux pour enfants, les terrains de foot ou de basket. En revanche le tennis c’est possible en extérieur (sans toucher les balles de l’adversaire). A Tours, le golf de la Gloriette a également repris ses activités (sur réservations). Les événements pouvant rassembler plus de 5 000 personnes sont interdits jusqu’en septembre.

Le Château de Chenonceau, le Domaine de Candé, le Château de Langeais et d'autres monuments sont ouverts pour ce week-end de Pentecôte. Pour savoir quels sites touristiques sont accessibles on fait le point sur cette carte.

Dans l’espace public, les rassemblements sont limités à 10 personnes et ce sera encore le cas après le 2 juin, au moins pendant 3 semaines. Les bibliothèques et médiathèques ont l’autorisation de rouvrir. C'est le cas à La Riche, Joué-lès-Tours, Azay-le-Rideau ou Chambray-lès-Tours. Début juin à Tours. La réouverture des cinémas est prévue le 22 juin. Les visites en EHPAD sont autorisées sur rendez-vous et sans contact physique. Les cérémonies religieuses sont autorisées en respectant les gestes barrières (masque, distance d’au moins 1m entre deux fidèles). Les parloirs ont repris sous conditions d’hygiène strictes à la maison d’arrêt de Tours.

Le 2e tour des élections municipales qui devait avoir lieu le 22 mars est prévu le 28 juin dans une trentaine de communes tourangelles (Tours, Amboise, Chinon, Langeais, Saint-Pierre-des-Corps…, toute la liste ici) avec des consignes de campagne strictes (pas de meetings, par exemple). Les candidatures doivent être déposées avant le 2 juin 18h à la préfecture d'Indre-et-Loire.

Les bars et restaurants rouvriront le 2 juin avec des tablées de 10 personnes maximum, au moins 1m entre deux tables, masque obligatoire pour le personnel. Dans les bars, il sera interdit de consommer debout. Les boîtes de nuit restent fermées.

Une bonne nouvelle pour les brocanteurs et les chineurs : Tours rouvre la brocante de la Place de la Victoire le mercredi et le samedi. La brocante du vendredi Rue de Bordeaux et la mensuelle du dimanche Bd Béranger reprendront également rapidement. Quant au marché du dimanche d'Amboise il reprend le 7 juin après presque 3 mois d'interruption (le masque sera obligatoire et un sens de circulation défini).



En revanche les piscines restent fermées pour l'instant en Indre-et-Loire. Leurs exploitants doivent préparer un protocole strict pour organiser le retour du public dans les bassins.

Depuis mi-mars, 13 035 sociétés d'Indre-et-Loire ont demandé une mise en place du chômage partiel ce qui concerne 130 390 personnes. Le chômage partiel va se poursuivre en juin mais l'Etat l'indemnisera moins bien, sauf pour les secteurs de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, de la culture et du sport. Plus de 500 millions d'€ de prêts garantis par l'Etat ont été accordés en Touriane. Quasi 20 0000 aides ont été versées via le fonds de solidarité, pour un montant de 26,25 millions d'€. Le commerce, les services, l'hôtellerie-restauration et la construction sont les secteurs les plus soutenus devant la santé, le monde scientifique ou l'agriculture.

Autorisés à rouvrir sans dépasser 5 000 personnes sur site en simultané, les parcs d'attraction ne le font pas forcément tout de suite. C'est le cas pour Family Park qui a déménagé à Sorigny et qui prévoit de débuter l'activité en juillet sur son nouveau site.

Infos pratiques :

La quasi-totalité des écoles maternelles et élémentaires d’Indre-et-Loire ont rouvert leurs portes (ce sera le cas à Villandry ce mardi 2 juin alors qu'elles étaient restées fermées jusqu'ici). Le seuil maximal reste de 15 élèves par classe, un siège sur 2 condamné à la cantine, distanciation physique en récréation donc certains enfants sont en cours 2 jours par semaine pour respecter cela. Au collège, tous les élèves doivent porter un masque. Idem pour les enseignants.

Après Saint-Avertin et le groupe scolaire des Grands Champs ou le collège Rameau de Tours, c'est l'école élémentaire du village de Saint-Martin-le-Beau qui est concernée par un cas de Covid-19 chez une employée de la cantine. Les élèves resteront confinés jusqu'au 12 juin. Une quinzaine d'enfants étaient attendus sur place. La commune ouvrira, mardi matin, un accueil pour les enfants des parents prioritaires au sein des modulaires pour les jeunes.



Le gouvernement a annoncé la reprise de cours dans les lycées dès le 2 juin, en priorité pour les établissements professionnels, mais aussi dans les autres, au moins pour un niveau ce qui se fera progressivement. L'épreuve d'oral du bac français en 1ère est remplacée par une note issue du contrôle continu. Les classes de 4e et 3e d'Indre-et-Loire vont pouvoir reprendre les cours en juin. Le ministre de l'éducation souhaite que 100% des classes ULIS soient ouvertes pour les enfants handicapés.

La Poste promet que ses 68 bureaux seront ouverts dès le 2 juin (avec des horaires "adaptés").

Les administrations privilégient les rendez-vous par téléphone. A la Sécurité Sociale et aux impôts on peut demander à se faire rappeler via les sites ameli.fr et www.impots.gouv.fr. Pour Pôle Emploi ou les Maisons de la Solidarité du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, contactez vos conseillers pour connaître leurs modalités

. A la Sécurité Sociale et aux impôts on peut demander à se faire rappeler via les sites ameli.fr et www.impots.gouv.fr. Pour Pôle Emploi ou les Maisons de la Solidarité du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, contactez vos conseillers pour connaître leurs modalités Les déchetteries sont ouvertes mais avec des restrictions dans certaines communautés de communes. Les détails sur leurs sites Internet ou par téléphone. Emmaüs Touraine accepte de nouveau les dons tout comme La Ressourcerie La Charpentière de Tours-La Riche (sur rendez-vous).

Depuis le début du confinement, la préfecture d’Indre-et-Loire a ouvert 750 places d’hébergement d’urgence avec un accueil 24h/24 pour les personnes qui en avaient besoin. Certaines d'entre elles sont maintenues jusqu'au 30 juin pour éviter un retour à la rue de personnes sans solution, notamment de jeunes migrants qui squattaient précédemment au Plan B quartier Velpeau à Tours. De son côté la région Centre-Val de Loire lance un appel à projets pour soutenir des initiatives solidaires. L'aide de la Région est plafonnée à 3.000 euros maximum par initiative et par structure.Plus d'infos ici.

La SNCF augmente progressivement son offre et prévoit 75% du trafic normal pour la première quinzaine de juin. Pour respecter les gestes barrières, la 1ère classe est supprimée sur le réseau régional Rémi. Pour les lignes Tours-Orléans, Tours-Paris Austerlitz, Tours-Poitiers et Tours-Loches, les abonnés doivent impérativement réserver leur place à l'avance aux heures de pointe. Plus d'infos surwww.ter.sncf.com/centre-val-de-loire ou vous trouverez les horaires ligne par ligne.

Voici comment fonctionne le réseau Fil Bleu de Tours Métropole :

Jusqu'au 10 juillet, un tram toutes les 8 minutes en semaine, un bus toutes les 10 minutes sur la ligne 2, un toutes les 15 minutes sur les lignes 3-4-5. Un bus toutes 20 à 40 minutes pour la ligne 11, 30 à 40 minutes pour les lignes 12 à 30... Le détail dans cet article.

Le trafic est assuré de 4h41 à 22h30. La vente à bord reprend mardi 2 juin (sauf le rechargement de tickets déjà achetés) ainsi que la circulation de la Citadine C1 dans le centre de Tours et de la Calèche.

Sur certains axes comme la Rue des Tanneurs et le Pont d’Arcole, Tours Métropole a aménagé des pistes cyclables temporaires destinées aux cyclistes. Au total, 60km d’itinéraires vélos ont été matérialisés dans l’agglo. Les détails et la carte complète dans notre article.

L'aéroport de Tours confirme que Ryanair va reprendre ses vols début juillet avec deux liaisons Tours-Dublin chaque semaine (lundi et jeudi), 2 autres vers Porto (mardi et samedi) et une vers Marrakech (le samedi). Londres devrait rouvrir en août, et Marseille pas avant octobre selon les dernières informations. Pour la sécurité sanitaire, il y aura du plexiglas aux bornes d'enregistrement des bagages et le port du masque sera obligatoire. Quant aux vols privés, ils ont déjà repris depuis le 12 mai sur la piste tourangelle.

Après deux bons mois d'interruption, Saint-Pierre-des-Corps réactive le stationnement payant dans son centre-ville à partir de mardi 2 juin.

Le contrôle du stationnement payant a également repris dans le centre-ville de Tours. Si vous n’avez pas payé, vous risquez une amende pouvant atteindre 25€. Une pétition a été lancée par des commerçants pour obtenir la première heure gratuite.



Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question, que faire ?

Voici l’adresse mail de la préfecture d’Indre-et-Loire qui répond à toutes les questions sur l’épidémie : [email protected]. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000 ou consulter notre annuaire avec les numéros et adresses mail à contacter pour les services publics, les associations caritatives, le soutien aux victimes de violences intrafamiliales ou l’aide psychologique.

