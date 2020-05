StorieTravaux, 31/05/20 - Autoroutes perturbées, chantiers à Loches... Ce qui vous attend sur les routes tourangelles début juin

Prenez vos précautions.

Chaque dimanche sur Info Tours, on fait le point sur les travaux annoncés dans les prochains jours en Indre-et-Loire selon les informations communiquées à notre rédaction. Voici l'édition du 31 mai 2020 valable pour les premiers jours de juin.

Loches :

Dans le cadre des travaux de requalification du secteur Place de Verdun / Rue Alfred de Vigny / Avenue des Bas-Clos et du projet d’embellissement de la ville pour les années à venir, deux chantiers démarrent et vont impacter la circulation.



1 | Secteur Verdun-Vigny-Descartes-Lamblardie : lancement du diagnostic d’archéologie préventive. L’objectif de l’opération vise la détection des vestiges archéologiques de toutes natures et de toutes périodes, et la caractérisation des différentes périodes d’occupation. Le rôle des ouvertures est de mettre en évidence la nature, l’étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents sur la surface concernée par l’aménagement, afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.

Lancé le 2 juin, le diagnostic durera 2 mois et s’étendra sur l’emprise du futur chantier prévu de fin 2020 à 2023 : rues Alfred de Vigny, Descartes, Lamblardie, début de l’avenue des Bas-Clos, places de Verdun et Mazerolles. Des tranchées seront réalisées et dans l’emprise de places de stationnement. Chaque tranchée sera ouverte puis refermée rapidement après étude du contenu archéologique. Le calendrier prévisionnel d’ouverture des tranchées peut évoluer selon les éventuelles découvertes de vestiges.



À partir du 2 juin 2020, et jusqu’à la fin du mois, l’opération débutera rue Alfred de Vigny. Une déviation est mise en place depuis la rue de Tours via la rue Victor Hugo pour rejoindre la rue Alfred de Vigny ou la place de Verdun selon l’avancée du chantier. La rue Alfred de Vigny ne conserve qu’une seule voie de circulation, mise en sens unique vers la rue de Tours ; le stationnement provisoire est supprimé. Les sens de circulation sont modifiés : la rue Victor Hugo dans sa portion entre la rue des Jeux et la rue Picois, et la rue Jeanne d’Arc pour rejoindre la place de Verdun.

Une intervention en parallèle aura lieu place de Verdun et se fera par tronçon pour préserver en permanence environ 75 places de stationnement.



2 | Rue Alfred de Vigny :r enouvellement du réseau d’eau potable. La rue Alfred de Vigny est mise en sens unique et la même déviation est mise en place que pour les fouilles archéologiques.

A10 :

Les nuits du mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 juin, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Monts Sorigny (n°24.1), en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



La nuit du jeudi 4 juin, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de Tours centre (n°21), en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

A85 :

Du vendredi 29 mai au vendredi 5 juin, nuit et jour, week-ends compris : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Saint-Pierre-des-Corps :

En raison de travaux avenue Stalingrad, l’arrêt Balzac n’est pas desservi par la ligne 16 du réseau Fil Bleu dans les deux sens, et les arrêts St Pierre Gare et Stalingrad ne sont pas desservis uniquement en direction de Jacques Decour. Pour la même raison, les arrêts Balzac, St Pierre Gare et Stalingrad ne sont pas desservis par la ligne 11 dans les deux sens.