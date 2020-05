ReplayTouraine #34 – Arnaque, routes à 90km/h, condamnation pour de l’acuponcture… 6 infos sans rapport avec le coronavirus

On parle également du comptage des oiseaux.

Chaque samedi, le ReplayTouraine revient sur les informations importantes de la semaine en Indre-et-Loire. Tant que le coronavirus occupera largement l’actualité, cette rubrique sera garantie 100% sans Covid.

----------------

1 – Une fausse policière au téléphone

« Allô, je suis policière à Tours et j’enquête sur une affaire d’escroquerie » : voilà à peu près ce que certaines personnes d’Indre-et-Loire ont pu entendre ces derniers jours en décrochant. Les gendarmes d’Indre-et-Loire appellent à la plus grande méfiance car dans la conversation la dame demandait… des coordonnées bancaires. Et ça, c’est très louche, c’est une arnaque. Les séniors sont particulièrement invités à se méfier de ce type d’appels et à faire le 17 si besoin.

2 – L’acuponcture au tribunal

L’affaire était au programme du tribunal judiciaire de Tours ce lundi 25 mai : une femme de 48 ans qui exerçait une activité de naturopathe et acuponcture dans le Lochois s’est retrouvée convoquée à la suite d’une plainte de l’ordre des médecins déposée en 2016. Motif : elle n’avait pas le droit d’exercer cette méthode de soins débutée en 2014 et stoppée en 2017 car elle est réservée aux médecins diplômés qui se sont spécialisés. La Tourangelle s’est défendue en disant qu’elle avait suivi une formation à l’issue de laquelle on ne lui a pas précisé cette règle. Elle a par ailleurs reconnu avoir été négligente sur sa trésorerie en versant 80 000€ de chèques sur son compte personnel apparenté à du travail dissimulé. Condamnation : 5 mois de prison avec sursis, 1 500€ d’amende et 5 ans d’interdiction d’exercer.

3 – De nouvelles routes à 90km/h

Alors qu’une jeune femme de 16 ans est morte vendredi dans un accident à Semblançay, la sécurité routière était à l’ordre du jour de la session du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire ce vendredi. Son président Jean-Gérard Paumier a confirmé que 365km de routes départementales repasseraient à 90km/h dans les prochains mois, au lieu de 80 aujourd’hui. Cela concerne un peu plus de 10% des routes départementales, toutes en dehors de l’agglomération de Tours. Ces 365km n’incluent pas le périphérique tourangeau qui est déjà à 90. On y trouve en revanche des axes comme la D751 de Tours à Chinon.

4 – Un TVB à l’accent brésilien

Le club a annoncé l’embauche de deux nouveaux joueurs cette semaine… tous deux venus du Brésil. Après avoir marqué les esprits en s’offrant les services de Renan Buiatti (un géant de 2m17), l’équipe coachée par Hubert Henno pourra compter sur le renfort de Leandro Arcaju en provenance directe de Rennes et d’un homme de 33 ans sacré meilleur contreur du championnat brésilien il y a deux saisons, un certain Petrus Montes (qui mesure 2m02). C’est la 2e fois que Tours cherche à le faire venir à Grenon et il a donc enfin réussi, sans doute avec la motivation de disputer la Ligue des Champions.

5 – Le cinéma ligérien à Annecy

Du 15 au 30 juin ce sera le festival international du film d'animation d'Annecy, une soixantième édition qui se tiendra en ligne vu le contexte sanitaire. La Région Centre-Val de Loire sera représentée dans la compétition car quatre films financés en local font partie de la sélection : L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro, Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé, Sirocco et le royaume des courants d’air de Benoit Chieux et Vanille de Guillaume Lorin.

6 – Comptez les oiseaux

Il fait super beau ce week-end alors c’est l’occasion d’aller dehors et de compter les oiseaux que vous voyez, puis de faire remonter les informations à la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). L’année dernière, les stars des jardins étaient le moineau domestique, la mésange charbonnière et le merle noir. En moyenne, 25 oiseaux ont été observés par jardin, chiffre qui demeure quasi-constant au fil des années (fluctuant entre 23 en 2016 et 25 en 2014, 2018 et 2019) d’après l’association. Plus d’infos sur www.oiseauxdesjardins.fr