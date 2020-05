Piscines : pas encore de date de réouverture dans Tours Métropole

Le temps de préparer le protocole sanitaire.

Il fait beau. Il fait chaud. Vous avez envie de vous baigner ailleurs que dans votre baignoire après deux mois de confinement ? De reprendre la nage ? Patience.

Dans son discours pour présenter la phase 2 du plan de déconfinement, le 1er ministre a annoncé que les piscines auront le droit de rouvrir à partir du 2 juin. Comme beaucoup de sujets depuis le début de la crise du Covid-19 il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Concrètement, les villes et les entreprises qui exploitent les bassins de la métropole de Tours ne sont pas vraiment prêts pour accueillir les baigneuses et les baigneurs...

Renseignements pris ce vendredi auprès de la ville de Tours, de la ville de Saint-Avertin ou de Joué-lès-Tours, aucune n'est en mesure de nous indiquer une date de réouverture des bassins. Pas mieux à Saint-Pierre-des-Corps qui nous dit : "Les services municipaux travaillent actuellement à un protocole de réouverture, dont on ne connait pas à ce jour la date de mise en œuvre. Toutefois l'accès sera strictement encadré de façon à assurer la sécurité des usagers. Les vestiaires collectifs seront aussi fermés. Le nombre de nageurs sera limité. Les vestiaires individuels seront nettoyés et désinfectés plus souvent qu’en période ordinaire."

Pas plus de détails du côté de Tours Métropole qui s'occupe notamment du Centre Aquatique du Lac de Tours, la piscine Les Thermes de Luynes ou de Carré d'O à La Riche. Dans d'autres villes du pays, on nous parle de réservations de lignes d'eau, de séances en temps limité... Des dispositifs qui feront office de test pour l'ensemble du territoire.