Musées, abbaye, Tour Charlemagne... Le plan de déconfinement culturel à Tours

Premières ouvertures le 3 juin.

Vous allez pouvoir retourner dans les musées tourangeaux. Après deux mois et demi de fermeture, la ville de Tours prépare la reprise dans ses différents lieux culturels. Elle va se faire progressivement à partir du mercredi 3 juin et voici les informations qu'on nous a communiquées :

Port du masque obligatoire pour les visites, même les enfants (des distributeurs de gel hydroalcoolique seront à disposition)

Mise en place de circuits de visite pour que les gens ne se croisent pas

Incitation au paiement par carte bancaire

Pas de produits en accès libre dans les boutiques mais on pourra commander en ligne

LE MUSEE DES BEAUX-ARTS

Réouverture le 3 juin aux horaires habituels avec l’exposition « Exhibition ! Calme, nature et volupté » prévue du 10 juillet au 20 octobre. Des médiations d’été se dérouleront du 6 juillet au 30 août (exceptés le 14 juillet le 15 août). Des visites flash seront proposées, sans horaires fixes, entre 9h et 12h et entre 14h30 et 17h par les médiateurs. Le Musée des Beaux-Arts ne pourra accueillir qu’une jauge de 100 visiteurs maximum. Il n’y aura pas la possibilité de réserver en ligne ou par téléphone. Les consignes seront fermées, seuls les petits sacs seront donc autorisés et les sacs à dos devront être tenus à la main.

LE MUSEE DU COMPAGNONNAGE

Réouverture le 3 juin 2020 avec des horaires modifiés: tous les jours sauf le mardi, 9h – 12h / 14h – 17h30 au lieu de 9h – 12h30 / 14h – 18h (tous les jours à partir du 15 juin). L’exposition estivale de cette année est reportée à 2021. Maximum 25 visiteurs en simultané sur la totalité de l’établissement. Il n’y aura pas la possibilité de réserver en ligne ou par téléphone.

LE MUSEUM

Réouverture en septembre pour cause de travaux.

LE CHÂTEAU

Ouverture le 3 juin aux horaires habituels avec ’exposition René-Jacques du Jeu de Paume, prolongée jusqu’au 4 octobre 2020. Des visites guidées auront lieu les samedis, à 15h et 16h30. Mais aussi l’exposition Claude Le Poitevin, jusqu’au 16 août et l’exposition Jorge Carrasco, jusqu’au 11 octobre. Jauge de 70 visiteurs maximum. Pas de possibilité de réserver en ligne ou par téléphone. Par ailleurs, les visites guidées ne pourront se faire que pour des groupes de 9 personnes équipées de masques.

LE CCC OD

Réouverture le 4 juin.

Le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine



Le CIAP rouvrira ses portes le vendredi 5 juin 2020 avec des horaires inchangés. L’établissement ne pourra accueillir qu’une jauge de 6 visiteurs maximum sur la totalité de l’espace. Il n’y aura pas la possibilité de réserver en ligne ou par téléphone. Port du masque recommandé.

ABBAYE DE MARMOUTIER

Des visites guidées sont possibles sur réservation obligatoire auprès de l’Office deTourisme, les vendredis 5 et 19 juin à 14h30: la jauge est limitée à 9 personnes (accès parking chemin des Rochettes; renseignements Office de Tourisme: 02 47 70 37 37). Port du masque obligatoire. Des visites libres sont organisées les dimanches 7 et 14 juin, de 15h à 18h avec une jauge limitée à 30 personnes (accès portail Sainte-Radegonde, 60 rue Saint-Gatien; renseignement service patrimoine 02 47 21 61 88).

TOUR CHARLEMAGNE

Les visites guidées pour le public individuel et pour les familles et les amis vont reprendre au début du mois de juin. La jauge sera désormais limitée à 8 personnes avec réservation obligatoire. Les visites individuelles se feront au tarif unique de 9€ et les visites exclusives « en Famille & entre Amis » selon un forfait de 79€ (dans la limite de 8 personnes maximum). Le port du masque sera obligatoire. Renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme Tours Val de Loire : 02 47 70 37 37.