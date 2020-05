Gratuit ou payant : quelles solutions pour se garer à Tours-Centre ?

A vous de choisir la vôtre !

Le maire de Tours l’a annoncé plusieurs fois, donc vous n’avez aucune excuse pour ne pas être au courant : ce lundi 25 mai, reprise du contrôle du stationnement payant dans le centre-ville de Tours après deux mois sans amendes. La décision a été prise « en raison d’un grand nombre de voitures ventouses qui restent toute la journée au même endroit » et qui empêcheraient les personnes venues faire des courses de se garer facilement. Alors quelles sont les meilleures solutions pour se garer à Tours ? Et les plus économiques ?

Voici notre comparatif :



Le stationnement payant en centre-ville : il concerne tout l’hyper-centre des Halles à la cathédrale, des bords de Loire à l’Avenue de Grammont mais aussi la Tranchée et le bas de l’Avenue Maginot, une petite partie de Velpeau et des Prébendes. Les horaires : 9h-12h et 14h-18h30 du lundi au samedi. C’est gratuit le dimanche et les jours fériés, mais aussi pour les véhicules électriques ou à hydrogène qui ont la vignette Crit’Air 0. Cela concerne aussi les personnes à mobilité réduite.

Pour les tarifs, trois zones ont été établies : rouge à 1€90 de l’heure (les Halles, le Vieux-Tours, Jean Jaurès, le secteur ouest de la Rue Colbert…), orange (Velpeau, Grammont, Cathédrale) à 1€70 et bleue (Tranchée, Quai Paul Bert, ouest du Boulevard Béranger…) à 1€20. Attention, dans la zone orange et la zone rouge il faut renouveler votre ticket si vous restez plus de 2h sinon les tarifs s’envolent (7€ les 2h15, 25€ les 3h). En revanche ils restent à 1€70/1€90 si vous prenez un nouveau ticket. Cette limite est fixée à 4h en zone bleue.

Pour payer, vous pouvez utiliser les horodateur ou l’application Flowbird qui vous évite de revenir jusqu’à votre voiture pour prolonger votre parking. Attention : si vous ne payez pas vous risquez 25€ d’amende. Un forfait post-stationnement ramené à 20€ si vous le réglez dans les 48h. Plus d’infos sur le site de la ville.

Lors de la campagne électorale des Municipales 2020, plusieurs candidats se sont prononcés en faveur d’une gratuite du centre-ville pour 30 minutes ou 1h, au moins en expérimentation. Pour le déconfinement, une pétition a été lancée afin que la mairie offre la première heure mais elle comptait moins de 100 signatures ce week-end.

Le stationnement gratuit : il existe plusieurs bons plans pour stationner sans payer à proximité du centre-ville (mais attention, vous aurez sans doute du mal à y trouver une place en journée ou le soir). Il y a bien sûr les bords de Loire rive sud, plusieurs rues à l’est du quartier Cathédrale ou encore les Prébendes.

Les parkings souterrains : il y en a à la gare, au Champ Girault, Place Anatole France, Place Jean Jaurès, aux Halles ou Rue Gambetta à côté du Monoprix de la Rue Nationale. Les tarifs sont variables : 1€80 la première heure pour Gambetta avec 15 minutes gratuites, 1€50 à Jean Jaurès, 1€90 aux Halles et à la gare soit un coût proche de celui pratiqué par la mairie. A noter que la mairie de Tours réfléchit à installer des panneaux qui indiqueraient le nombre de places disponibles au sous-sol en temps réel depuis les entrées de la ville et à certains points stratégiques pour guider les automobilistes. Attention : ces parkings sont payants en permanence.

Les parkings relais : pas envie de tourner dans toutes les rues pour trouver une place (et gaspiller de l’essence) ? Plusieurs parkings relais reliés au réseau bus-tram Fil Bleu sont installés à Tours ou dans l’agglo, notamment en face du Centre Aquatique du Lac ou près de l’arrêt de tram Tranchée. En s’y garant, on peut rejoindre le centre-ville en une dizaine de minutes grâce aux transports en commun. L’accès est gratuit pour les abonnés, pour les autres le tarif est de 4€10 + 10 centimes par personne dans le véhicule (4 maximum) sachant que le ticket est valable toute la journée. Pour deux personnes, cela fait donc 2€10 par tête, à peine plus cher qu’une heure de parking en ville, et rentable si votre shopping/balade dure plus longtemps. Plus d’infos par ici.

Bien sûr, si vous en avez la possibilité, vous pouvez également vous rendre dans le centre de Tours à pied et à vélo. Là, tous les stationnements sont gratuits ! Si vos courses sont volumineuses, certaines enseignes proposent désormais des systèmes de livraison, à vélo par exemple.