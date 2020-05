Coronavirus en Touraine : les infos essentielles dimanche 24 mai

Un décès supplémentaire. Les cérémonies religieuses de nouveau autorisées. Une campagne à 800 000€ pour attirer les touristes.

Chaque matin, Info Tours vous propose un point complet sur l’épidémie de coronavirus et ses conséquences en Indre-et-Loire. C’est un tour d’horizon à la fois médical et pratique pour vous aider au quotidien, le tout établi à partir de sources officielles. Cet article est actualisé quotidiennement, les informations les plus récentes ou les plus importantes sont en gras et en gros. Des liens vous permettront d’approfondir certains sujets. N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions ([email protected]).

----------------------

On en est où ?

Voici les derniers chiffres de Santé Publique France et de l’Agence Régionale de Santé :

17 178 personnes hospitalisées en France dont 105 en Indre-et-Loire (-2). 5 786 cas confirmés après un test nasal dans la région

5 786 cas confirmés après un test nasal dans la région 10 malades en réanimation dans notre département (stable), 48 en Centre-Val de Loire (-2) et 1 665 en France

48 en Centre-Val de Loire (-2) et 1 665 en France 281 patients originaires d’Indre-et-Loire ont quitté l’hôpital guéris (+2), 1 668 dans la région, 64 547 en France

1 668 dans la région, 64 547 en France 77 décès dans les établissements hospitaliers tourangeaux (stable), 45 dans les établissements médico-sociaux (+1) soit 122 victimes recensées du coronavirus depuis début mars

45 dans les établissements médico-sociaux (+1) 880 décès au total en Centre-Val de Loire (+5), 28 332 en France

L’Indre-et-Loire est toujours un département classé "vert" par le ministère de la santé. Notez que cette couleur n'est pas définitive, notre département peut passer du vert au rouge en cas de regain de l’épidémie. Un point global sur l'efficacité des mesures mises en place le 11 mai est prévu début juin.

---------------------

Se protéger du virus :

« Le virus est toujours là et il est dangereux » affirment les autorités de santé. Toux, fièvre, difficultés à respirer, perte du goût ou de l’odorat… Ces symptômes sont potentiellement ceux du Covid-19 et doivent vous alerter. Il faut alors contacter votre médecin traitant, ou le 15 en cas d’extrême urgence. Si un test confirme votre infection, une brigade gérée par l’Assurance Maladie se chargera de contacter les personnes dont vous avez été proche et qui ont pu être contaminées. 45 personnes tiennent ce standard 7 jours sur 7 de 8h à 19h. Chaque « cas contact » est invité à se faire dépister. Si nécessaire, le patient peut être placé en quarantaine à l’auberge de jeunesse de Tours Avenue de Grammont.

Pour soulager les hôpitaux et éviter de faire venir des personnes contagieuses en cabinet, des « Centres Covid » ont été ouverts par des médecins généralistes. Certains ont fermé faute de patients mais d’autres restent ouverts comme chez SOS Médecins Rue de la Dolve à Tours ou à Loches. L’accès est uniquement possible sur rendez-vous.

Le gouvernement se dit capable de faire 700 000 tests chaque semaine, d’ici la fin du mois du mois le CHU de Tours sera en capacité d’en analyser 2 400 chaque jour, près de 17 000 par semaine grâce à 50 personnes se relayant 24h/24. Les autres hôpitaux du département (Amboise, Chinon, Loches) et les laboratoires privés peuvent également réaliser un test nasal sur ordonnance, voire un test sérologique pour détecter d’éventuels anticorps dans les labos. Attention : ce type de test n’est pas encore homologué et en cas de retour positif il ne garantir pas une immunité.

L'Agence Régionale de Santé a annoncé ce vendredi qu'un étudiant du campus de Grandmont à Tours a été testé positif le 17 mai et que 5 autres jeunes ont vu leur infection confirmée dans la semaine. Au total, 183 personnes vont être testées. Certaines étudiants ont été relogés pour assurer leur isolement. Des repas leur sont notamment portés.

En cas d’identification d’un « cluster » de la maladie (plusieurs cas suspects au même endroit), des équipes mobiles peuvent se déplacer sur le terrain, par exemple pour tester les résidents et le personnel d’un EHPAD.

La liste des lieux où l'on peut se faire tester est disponible sur le site de l'Agence Régionale de Santé.

La gestion de la crise du Covid-19 occupe beaucoup les personnels soignants mais les autres soins sont maintenus, notamment aux urgences avec un parcours spécifique pour les personnes sans symptômes. Au CHU de Tours, tout patient qui a rendez-vous doit remplir un questionnaire 48h à l’avance pour vérifier qu’il n’est pas infecté. En cas de doute, la consultation se fera par visio. Les visites aux malades sont interdites sauf pour les personnes en fin de vie et les enfants hospitalisés à Clocheville. Les pères peuvent assister à l’accouchement à Bretonneau, Chinon et Chambray-lès-Tours.

L’accès à l’hôpital se fait avec masque obligatoire. Se couvrir le nez et la bouche est d’ailleurs recommandé dès que vous sortez de chez vous, exigé dans certains commerces et obligatoire dans les transports en commun sous peine d’une amende de 135€. Des masques à usage unique ou en tissu et réutilisables sont disponibles en supermarché, pharmacie, bureau de tabac ou auprès de professionnels de la couture. Pour un masque jetable, le prix maximum est de 0,95€ l’unité. Pas de prix spécifique pour les masques en tissu qui valent souvent de 2 à 7€. Attention, tous ne sont pas de la même qualité. L’AFNOR conseille de porter des modèles sans couture au centre et avec trois épaisseurs de tissu. Le lavage se fait en machine à 60° ou dans de l’eau savonneuse très chaude.

Pour savoir quelles communes distribuent des masques et sous quelles conditions rendez-vous sur notre carte interactive dans cet article.

--------------------

La vie déconfinée :

Si vous habitez en Indre-et-Loire vous n’avez besoin d’aucune attestation pour circuler dans le département. Seul un déplacement de plus de 100km au-delà de nos frontières nécessite de remplir un document disponible sur le site du ministère de l’intérieur. Il est à remplir en cas de nécessité professionnelle, d’événement familial important (décès, aide à un proche dépendant) ou de convocation judiciaire. Les déménagements sont également autorisés, même entre particuliers.



Les cérémonies religieuses sont de nouveau autorisées, de quoi satisfaire notamment les catholiques qui vont reprendre les messes (mais avec des mesures comme le masque obligatoire ou 4m² par fidèle présent.e). La communauté musulmane tourangelle s'est elle dite inquiète car cette décision gouvernementale coïncide avec la fin du ramadan et elle craint des rassemblements peu souhaitables en cette période d'épidémie.

Dans l’espace public, les rassemblements sont limités à 10 personnes. Les visites en EHPAD sont autorisées sur rendez-vous et sans contact physique. Les parloirs ont repris sous conditions d’hygiène strictes à la maison d’arrêt de Tours.

Après avoir observé des centaines de personnes en bord de Loire à Tours mercredi soir, la préfète a choisi d'interdire l'accès au berges du fleuve jusqu'au 2 juin dans toute la métropole de Tours. Sauf pour les vélos et les pêcheurs. Cela concerne donc Tours, Saint-Pierre-des-Corps ou Saint-Cyr-sur-Loire mais pas La-Ville-aux-Dames, Langeais, Montlouis ou Amboise. Les bords du Cher, de l'Indre ou de la Vienne restent accessibles... sauf si des regroupements similaires y sont observés.

Les parcs et jardins sont ouverts, la pêche est autorisée, on peut se promener en forêt et visiter plusieurs sites touristiques qui ont déjà rouvert comme le Château de Villandry, le Château du Rivau ou Château Gaillard à Amboise mais aussi Chaumont-sur-Loire ou le Zoo de la Flèche dans un périmètre de 100km autour de Tours. On fait le point sur cette carte.

Lors d'une visite dans différents monuments tourangeaux ouverts (Château de Montpoupon, Amboise...), le président du Conseil Régional a confirmé le lancement rapide d'une campagne à 800 000€ pour attirer les touristes dans le Val de Loire.

En revanche on ne peut pas flâner sur les plages au bord des cours d’eau ni utiliser les aires de jeux. Le tennis et le golf ont repris en extérieur mais la plupart des sports restent interdits et les salles de fitness n’ont pas pu rouvrir.

Le 1er ministre a annoncé que le 2e tour des élections municipales prévu le 22 mars et reporté à cause du confinement aura lieu le 28 juin si la situation sanitaire reste favorable. Une trentaine de communes sont concernées en Touraine dont Tours, Langeais, Amboise, Chinon, Saint-Pierre-des-Corps, Chisseaux, Gizeux...

Les événements de plus de 5 000 personnes sont interdits jusqu’en septembre. Les bibliothèques et médiathèques ont l’autorisation de rouvrir. C'est le cas à La Riche, Joué-lès-Tours, Azay-le-Rideau ou Chambray-lès-Tours. Début juin à Tours.

----------

Les bars et restaurantspourraient rouvrir le 2 juin si l’Indre-et-Loire reste en zone verte.D'ici là, pour savoir quels établissements font de la vente à emporter ou en livraison, consultez notre carte interactiveen cliquant ici. Dans le commerce, les magasins alimentaires doivent fermer à 22h (une mesure qui concerne notamment les petites épiceries du Vieux-Tours). Le confinement ayant encouragé le développement des circuits courts on a publié une série d’astuces pour manger local via une liste de magasins ou exploitations agricoles.

Au total, 12 531 sociétés d'Indre-et-Loire ont demandé une mise en place du chômage partiel ce qui concerne 125 230 personnes. Parmi les mesures d’aides économiques locales : un fonds Renaissance de la Région pour les petites entreprises, pas de droit de terrasse à payer à Tours ces prochains mois, Tours Métropole qui suspend la taxe de séjour...

---------------

Infos pratiques :

Comme l’Indre-et-Loire est en zone verte, les collèges ont rouvert, mais d'abord pour les 6e et 5e. 4 600 jeunes sur 11 500 se sont inscrits et sont répartis dans des classes de 15 élèves maximum dans les 54 établissements publics d’Indre-et-Loire. Tout le monde doit porter un masque, des désinfections sont prévues plusieurs fois par jour. A l’école, la plupart des communes ont accepté d’ouvrir leurs établissements. 30 à 80% d’enfants retournent en classe selon les zones.

A Saint-Avertin, une élève de CM2 du groupe scolaire des Grands Champs a été infectée par le Covid-19. La ville a décidé de fermer toutes les classes de l'établissement du 25 au 29 mai. A Tours, c'est un élève du collège Rameau qui a été testé positif. Là-aussi, tous les cours sont annulés jusqu'au retour du week-end de Pentecôte le 2 juin ce qui concerne 68 élèves de 6e (les 5e n'avaient pas encore fait leur rentrée). Les locaux seront entièrement désinfectés d'ici là.



A Tours, seuls les élèves de CP, CM2 et grande section de maternelle resteront accueillis à l'école après le 25 mai car le maire trouve trop compliqué de faire rentrer les autres niveaux. Luynes a déjà annoncé ne pas vouloir faire rentrer les élèves de petite et moyenne section de maternelle.

Les élèves qui n'ont pas cours en classe poursuivent l'école à distance. A Tours, le concours d'entrée en école de médecine qui devait avoir lieu en mai aura bien lieu... mais le mois prochain. Pour respecter les consignes sanitaires, deux halls du Parc Expo seront réquisitionnés au lieu d'un. D'ailleurs, une vingtaine de places supplémentaires seront disponibles suite à la révision du numerus clausus.

---------------

Dans les transports, la SNCF fait circuler en moyenne 50% de ses trains Rémi avec une suppression de la 1ère classe pour respecter plus facilement la règle qui interdit d’avoir plus de 50% de sièges occupés à bord. Même chose pour les TGV avec seulement la moitié des places disponibles, y compris si vous réservez un trajet pour vos vacances cet été. Sur une vingtaine de trains des lignes Tours-Orléans, Tours-Paris Austerlitz, Tours-Poitiers et Tours-Loches, les abonnés doivent impérativement réserver leur place à l'avance aux heures de pointe. Plus d'infos dans cet article sur www.remi-centrevaldeloire.fr et www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire.

Voici comment fonctionne le réseau Fil Bleu de Tours Métropole :

Jusqu'au 10 juillet, un tram toutes les 8 minutes en semaine, un bus toutes les 10 minutes sur la ligne 2, un toutes les 15 minutes sur les lignes 3-4-5. Un bus toutes 20 à 40 minutes pour la ligne 11, 30 à 40 minutes pour les lignes 12 à 30... Le détail dans cet article.

Le trafic est assuré de 5h45 à 22h30. Les lignes scolaires 60 à 76 reprennent ce lundi 25 mai. Pas de vente de tickets par les conducteurs : il faut faire vos achats à l’avance dans les magasins partenaires ou à l’agence Fil Bleu Rue Michelet. Service normal pour Fil Blanc (dédié aux personnes en situation de handicap). Le dispositif Résabus n’est pas perturbé. Pas de circulation des 4 lignes Citadine ni de la calèche.

Sur certains axes comme la Rue des Tanneurs et le Pont d’Arcole, Tours Métropole a aménagé des pistes cyclables temporaires destinées aux cyclistes qui se déplacent pour le travail et n’ont pas envie de prendre la voiture ou les transports en commun. Au total, 60km d’itinéraires vélos ont été matérialisés dans l’agglo. Les détails et la carte complète dans notre article.Si vous avez choisi de vous remettre au vélo exprès pour le déconfinement, l’Etat subventionne l’entretien de votre machine à hauteur de 50€. 25 entreprises tourangelles proposent ce dispositif, la liste en cliquant ici.

---------------------

Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question, que faire ?

Voici l’adresse mail de la préfecture d’Indre-et-Loire qui répond à toutes les questions sur l’épidémie : [email protected]. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000 ou consulter notre annuaire avec les numéros et adresses mail à contacter pour les services publics, les associations caritatives, le soutien aux victimes de violences intrafamiliales ou l’aide psychologique.