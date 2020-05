[Tranche de Covi(e)d #4] File d'attente chez le coiffeur

Une photo de Guillaume Gleize.

Le confinement terminé, Info Tours inaugure une nouvelle rubrique participative : Tranche de Covi(e)d. C’est à vous d’imaginer ce que vous avez envie d’y lire ou d’y voir. Contactez-nous par mail ([email protected]) et transmettez-nous un texte, une photo, une vidéo, une musique, un dessin… qui résume votre état d’esprit en cette période particulière. Témoignez de votre quotidien, de vos difficultés, de vos joies, de vos espoirs, de vos envies, de vos rêves… Nous publierons régulièrement une sélection de messages.

Les coiffeurs ont rouvert depuis le 11 mai. Depuis, c'est l'affluence. Même 15 jours après le déconfinement, il y a toujours des agendas qui débordent, certains commerces allant jusqu'à ouvrir le lundi ce qu'ils ne font pas d'habitude ou à prendre des rendez-vous pour le jeudi de l'Ascension habituellement chômé.

En prime, il faut respecter les gestes barrières. Le masque est obligatoire pour tout le monde, on condamne un bac à shampoing sur deux... Et parfois il faut attendre son tour à l'extérieur comme on le voit sur cette photo que nous a transmis le photographe tourangeau Guillaume Gleize.

Au passage, on en profite pour vous rappeler que le 4e numéro du magazine papier de 37 degrés est en cours de distribution avec un quiz spécial autour des noms de salons de coiffure les plus drôles du département. Vous pouvez également le découvrir en ligne en cliquant ici.