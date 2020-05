Covid-19 : le collège Rameau de Tours fermé jusqu'au 1er juin

Après détection d'un cas positif.

Un nouvel établissement scolaire d'Indre-et-Loire officiellement touché par le coronavirus. Après l'école des Grands Champs de Saint-Avertin (via une élève de CM2), c'est le collège Jean-Philippe Rameau de Tours qui est concerné. L'établissement se situe à Tours-Sud, tout près du lycée Grandmont.

Dans un communiqué publié ce samedi soir on apprend que c'est un élève de 6e qui a été infecté par le virus.

"Après investigation de l‘Agence Régionale de Santé et du médecin scolaireet dans l’attente des résultats des tests qui vont être réalisés sur les équipes enseignantes, les personnels de direction, les agents techniques du Conseil départemental et les élèves qui ont côtoyé le collégien cas positif,le Conseil départemental et la Direction académique de l’Indre-et-Loireprennent la décision de fermerlecollège Jean-Philippe Rameau du 25 mai au 1er juin 2020" nous indique-t-on.

Les 68 élèves de 6e qui avaient repris la classe ne seront pas du tout accueillis jusqu'au retour du week-end de Pentecôte, le temps pour le Conseil Départemental de réaliser un nettoyage en profondeur des locaux.

Malgré plusieurs suspicions à Tours ou Rochecorbon, seuls deux établissements scolaires tourangeaux ont été fermés dans la durée pour cause de cas positif de Covid-19 : les Grands Champs à Saint-Avertin et, donc, le collège Rameau. Un cluster a également été identifié à la résidence universitaire Grandmont à Tours. Précisions également que sur l'ensemble des 6 départements de la région Centre-Val de Loire, en une semaine, 150 nouveaux cas positifs ont té recensés sur un total de presque 5 800 en 3 mois.

Photo d'illustration.