ReplayTouraine #33 : Les suites du meurtre des Atlantes, départ de l’école de chasse… 7 infos sans rapport avec le coronavirus

Chaque samedi, le ReplayTouraine vous fait un résumé de l’actualité tourangelle. Tant que le Covid-19 occupera largement l’actualité, cette rubrique sera garantie 100% sans coronavirus.

1 – Refus de remise en liberté

Le 15 septembre 2018, Ali Unlu (43 ans) est mort sur le parking des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps, tué à la suite d’une altercation pour une place de parking. Deux hommes sont accusés dans cette affaire, et l’un d’eux vient de se voir refuser une nouvelle demande de remise en liberté à la suite d’une audience de la cour d’appel d’Orléans. Mohamed, 25 ans, reconnait des violences mais qu’il n’y a pas eu d’acharnement sur la victime.

Une reconstitution du drame a eu lieu le 8 mars, juste avant le confinement. Le rapport du médecin légiste est encore attendu, de même que la date du procès.

2 – Deux accidents mortels en 36h

La semaine a été endeuillée sur les routes d’Indre-et-Loire avec la mort d’un homme de 31 ans, percuté par un camion alors qu’il était à pied. C’était dans la nuit de mercredi à jeudi à Verneuil-sur-Indre, au croisement de la D943 et de la D12. Vendredi, une femme de 73 ans a été percutée par une voiture Rue de la Victoire à Tours alors qu’elle traversait avec sa petite fille. La grand-mère est morte et l’enfant a été hospitalisée après une fracture. Depuis janvier, 8 personnes sont mortes sur les routes tourangelles.

3 – Le départ de l’école de chasse se précise

Après le dernier vol nocturne d’un Alphajet depuis Tours le mardi 12 mai, l’Armée de l’air annonce que l’ultime vol d’entraînement d’élèves de l’école de chasse de la BA705 aura lieu en matinée vendredi 5 mai. Après, les Alphajet ne traverseront plus le ciel tourangeau. Les futurs pilotes de chasse feront leur formation sur de nouveaux matériels suisses et sur la base 709 de Cognac en Charente, là où le ciel est moins encombré.

Tours va rester une base aérienne active jusqu’en juillet 2021 via la permanence opérationnelle (Mirages 2000 et Rafale qui assurent la police du ciel) puis elle vendra des terrains et cèdera toute l’activité aérienne à la Direction Générale de l’Aviation Civile pour se concentrer sur les ressources humaines. Le centre de Cinq-Mars-la-Pile reste lui en fonction. Quant aux Alphajet, certains serviront à d’autres missions d’entraînement militaire, et un avion pourrait se retrouver sur un rond-point tourangeau pour rappeler que l’EAC a rythmé la vie d’ici depuis 1961.

4 – Des départs au CTHB

Après avoir annoncé deux recrutements, le club de handball de Chambray-lès-Tours a fait part du départ de 4 joueuses qui n’évolueront donc plus à la Fontaine Blanche : Marie François, Kamilla Kantor, Anouk Nieuwenwieg et Lisa Bruni. Rappelons que le CTHB évoluera toujours dans l’élite du hand français la saison prochaine et qu’il conserve l’ambition de se qualifier pour une coupe d’Europe.

5 – Une arrivée et un départ aux Remparts

Le hockeyeur canadien Mathieu Tremblay ne jouera plus à Tours l’année prochaine. Cela dit, un défenseur finlandais complète l’effectif dirigé par Julien Guimard : Aleksi Makela, en provenance de Caen et qui a joué en équipe nationale des U17 et U20. « Je suis un défenseur classique, axant mon jeu sur la sûreté défensive et le souci de faciliter le travail de mes coéquipiers. Je m’applique à être sérieux et vigilant sur ma tâche défensive qui est bien sûr prioritaire. Mon physique est un atout, mais il ne m’empêche pas d’être mobile sur la glace. Dans ce que je souhaite améliorer, la qualité de mon apport en zone offensive, afin d’aider encore davantage l’équipe » dit-il sur le site du club.

6 – Des nouveaux noms au TVB

Pas moins de 3 arrivées en 7 jours pour le club de Grenon : d’abord le serbo-bosniaque Zelkjo Coric, 32 ans et 1m96. Il jouait auparavant à Sète. Ensuite, l’équipe d’Hubert Henno engage un géant de 2m17 : Renan Buiatti, de nationalité brésilienne. Il a 30 ans et évoluait jusqu’ici de l’autre côté de l’Atlantique. Enfin, Thiebault Bruckert fait le voyage Ajaccio-Tours. Ce central de 29 ans et 1m98 est par ailleurs originaire d’Amboise.

7 – Marius Chambre prolonge à l’UTBM

Le basketteur de 21 ans restera tourangeau pour la saison 2020-2021 en Nationale 1. « Le coup de cœur du public Tourangeau de par sa fougue et son culot » selon le club qui a désormais achevé son recrutement. Le staff est composé de 10 joueurs, dont 7 déjà présents cette saison et 3 embauchés à Boulogne, une équipe qui a brillé ces derniers mois.

En résumé :

Poste 1 : Ahmed Doumbia / Aldo Curti

Poste 2 : Ralph Temgoua / Marius Chambre

Poste 3 : Fabien Ateba / Roman Huger

Poste 4 : Will Felder / Alexis Dargenton

Poste 5 : Vincent Pourchot / JBAM

Coach : Pierre Tavano / Assistant : Nicolas Serdos