Reprise des grands travaux SNCF : le trafic des trains perturbé pour le Pont de l'Ascension

Plusieurs chantiers sont programmés.

Depuis le 11 mai, le trafic des trains reprend progressivement en Indre-et-Loire. Aujourd'hui près de 50% des TER Rémi circulent, 80 à 90% à priori en juin. Cette hausse s'observera dès lundi 25 mai (avec des horaires disponibles dès le 22). En parallèle de ce plan de déconfinement, la SNCF poursuit son programme de grands travaux qui l'oblige à perturber le trafic pour certains grands week-ends. L'Ascension en fait partie.

"La circulation sera totalement interrompue de jeudi fin de matinée à dimanche début d'après-midi) sur la ligne Orléans – Paris et autour du nœud ferroviaire de Vierzon. Ces travaux entrent dans le cadre de la modernisation globale de la ligne Paris <> Orléans <> Limoges <> Toulouse. Quelques travaux se dérouleront également sur la ligne Tours <> Châteaudun" indique la SNCF, ce qui concerne les axes Tours-Orléans-Paris, Tours-Vierzon-Nevers et, donc, Tours-Châteaudun. Les horaires précis sont disponibles sur l'appli SNCF ou le site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire, sachant qu'il faut toujours réserver un billet pour un train en particulier et porter un masque à bord.

Le weekend de la Pentecôte (29 mai > 1er juin) et le weekend des 6 et 7 juin (rattrapage des travaux n'ayant pu se dérouler en avril) seront concernés par des interruptions similaires. Les horaires précis seront communiqués plus tard.