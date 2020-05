Tours-Sud : appel à témoins après la disparition d'une femme de 30 ans

La police l'a lancé ce lundi.

Ella a quitté son domicile des Fontaines jeudi 14 mai et n'a pas donné de nouvelles dans les jours suivants ce qui a rendu sa disparition inquiétrante aux yeux des policiers d'Indre-et-Loire. Ce lundi, le commissariat de Tours a donc lancé un appel à témoins pour retrouver Moina Mattoir, une femme de 30 ans.

Selon la description transmise par les forces de l'ordre, la Tourangelle a les cheveux noirs et crépus, des yeux marrons et mesure 1m70. Le jour de sa disparition elle portait un pantalon bleu, un t-shirt et des ballerines de couleur noire et un sac en bandoulière marron.

Pour contacter la police si vous en savez plus : 02 47 33 80 69.