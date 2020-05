Solidari’Tours : des aides alimentaires de 50€ pour les familles en difficulté

A ne pas confondre avec le plan Etincelle de la mairie.

Depuis quelques semaines la ville de Tours communique beaucoup sur son plan Etincelle, autrement dit l’impression de 30 000 bons d’achat de 50€ à dépenser dans les commerces de la ville (déjà 150 boutiques qui les acceptent). Ces chèques cadeau seront distribués dès ce lundi 18 mai à des personnes en première ligne pour la gestion de l’épidémie ou à des associations qui les remettront à leurs bénéficiaires (les Restos du Cœur, Emergence…).

En complément, le Centre Communal d’Action Sociale lance une opération baptisée Solidari’Tours, « un dispositif d'aide alimentaire de soutien aux familles de Tours ayant subi une baisse de revenus durant la période de confinement lié à l'épidémie de Covid-19, entre les mois février, mars et avril » explique la mairie.

L’aide est réservée aux personnes qui n'ont pas été accompagnées par le CCAS ces dernières semaines. Elle sera attribuée sous la forme de Chèque d'Accompagnement Personnalisé de 50€ après une étude de dossier par la Direction de l'Insertion et de la Solidarité. Elle s'adresse à l'ensemble des Tourangeaux dont les ressources ont baissé jusqu'à atteindre un montant équivalent au RSA.

Il faut préciser qu’il ne s’agit pas spécifiquement d’une nouvelle aide mais de la réactivation d’un dispositif qui existe déjà au sein du CCAS. Orientées par des assistantes sociales, les familles en difficulté peuvent faire une demande d’aide spécifique pour se nourrir ou payer une facture. Des commissions se réunissent régulièrement pour étudier chaque situation. Dans le cadre du déconfinement elles auront lieu toutes les semaines avec un protocole simplifié pour rendre des décisions rapides.

« En 2019 nous avons étudié 4 009 dossiers pour un montant total de 206 500€ versés » détaille la présidente du CCAS Marion Nicolay-Cabanne. Le plan Solidari’Tours est doté d’une enveloppe de 150 000€, « et on augmentera si nécessaire » ajoute la première adjointe de la mairie. Pour faire une demande d’aide, vous devez consulter le site www.ccas-tours.fr et remplir un formulaire en ligne. Si votre dossier est retenu, il faudra transmettre des documents administratifs comme votre dernier avis d’imposition. Les chèques seront ensuite transmis par courrier.