Au CHU de Tours, une étude sur les symptômes du Covid-19

Nous avons évoqué le sujet à plusieurs reprises : Tours est une ville active pour la recherche sur le coronavirus. A l’Université on travaille sur un projet de test sérologique pour déterminer si une personne a été infectée… Et à l’hôpital on se concentre sur l’évaluation de traitements potentiels (hydroxychloroquine ou hydrocortisone, par exemple). Depuis plusieurs semaines, l’hôpital tourangeau mène également une étude autour des symptômes de la maladie. Les principaux sont connus (toux, fièvre, difficultés à respirer, perte du goût et de l’odorat) mais plusieurs mystères demeurent pour définir précisément l’impact de ce nouveau coronavirus sur le corps humain.

Baptisée CoCliCo, l’enquête est réalisée via un questionnaire transmis à des patients et des patientes testés positifs au Covid-19, au CHU ou dans un laboratoire. Une fois anonymisées pour garantir le secret médical, leurs réponses peuvent être analysées par une cohorte de spécialistes dont le Pr Louis Bernard (chef du service infectiologie à Bretonneau), le Dr Diama Ndiaye, le Dr Adrien Lemaignen ou l’externe en médecine Léonard Bachellier.

« De nombreuses inconnues persistent. En particulier, on ne sait pas bien si la présentation initiale change en fonction des antécédents médicaux ou de l’âge, de l’indication ultérieure d’hospitalisation ou non. Ensuite, si on commence à bien connaître la durée de portage du virus, la durée des symptômes est en revanche mal connue. Ces points sont importants à l’heure du déconfinement, afin de mieux cibler les dépistages et rapidement reconnaître les patients suspects d’infection pour limiter la transmission de la maladie » explique l’équipe dans un communiqué. Cela permettrait d’identifier des cas suspects avant même les résultats d’un test si certains signes s’avèrent particulièrement identifiables.

En plus d’une publication dans un journal scientifique en anglais, les personnes participant à l’étude seront également informées des résultats.