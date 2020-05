Déconfinement : les mesures pour la rentrée des 54 collèges publics d’Indre-et-Loire

Premiers cours ce mardi 19 mai.

Notre département est en zone verte, là où le coronavirus circule peu. Une semaine après les écoles maternelles et élémentaires (essentiellement pour les CP, CM2 et grande section de maternelle), les collèges d’Indre-et-Loire sont autorisés à reprendre du service ce lundi 18 mai. La première journée se fait sans les élèves, permettant ainsi aux profs de se familiariser avec les nouvelles mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19. Comme dans les écoles, chaque classe ne pourra pas dépasser le seuil fatidique de 15 jeunes face au tableau. A la différence des écoles, tous les enfants devront porter un masque en cours.

Concrètement, comment ça va se passer dans les 54 collèges publics en Touraine ? Seuls les classes de 6e et 5e sont invitées à ressortir leur cartable, avec au final 4 600 élèves annoncés sur 11 500. 3 300 déjeuneront sur place le midi. Le Conseil Départemental a publié un protocole sanitaire de 33 pages pour détailler l’organisation des journées. Par exemple, quand c’est possible, les enfants de différents niveaux n’entreront pas par le même accès. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et le lavage des mains encouragé plusieurs fois par jour.

Lavage des mains très fréquent

En classe, les tables seront espacées d’au moins 1m et éloignées des portes pour respecter la distanciation physique. Un sens de circulation pourra être mis en place pour éviter les croisements. Chaque classe aura désormais sa salle, et ne changera plus toutes les heures comme avant (sauf exceptions pour des enseignements spécifiques). Une aération est prévue au petit matin, pendant les récréations et au déjeuner afin de renouveler l’air. Seul l’enseignant pourra ouvrir ou fermer la porte.

Pour le sport, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire conseille de prévenir les enfants à l’avance pour qu’ils viennent en jogging et n’aient pas besoin de se changer. Les jeux de ballons ou sports de contact seront proscrits de même que l’utilisation de matériels partagés. Les récréations devraient se faire à horaires différents selon les classes pour éviter les regroupements. Il faudra se laver les mains en sortant de classe et avant d’y retourner, à l’eau ou avec une solution hydroalcoolique. Les tables et chaises devront être désinfectées au moins une fois par jour, et plusieurs ménages quotidiens sont demandés pour les toilettes, les poignées de portes, les rampes d’escalier ou le matériel informatique.

Repas froid le midi

Sauf pour 2 établissements, les repas seront essentiellement froids – au moins pour les premiers jours – et les élèves sont encouragés à venir avec leur propre gourde pour éviter l’utilisation de fontaines à eau (qui resteront accessibles contrairement aux micro-ondes ou aux selfs). Les services seront espacés pour nettoyer entre deux distributions de nourriture. Pour les rendez-vous avec les parents, la communication à distance sera privilégiée. Les cabinets d’infirmerie devraient être équipés de masques FFP2.

Les 17 collèges privés d’Indre-et-Loire ont édicté leurs propres consignes même si certaines règles nationales ne diffèrent pas comme les 15 élèves par classe. Rappelons qu’aucune date de rentrée n’est encore fixée pour les lycées, et dans tous les cas ce sont les établissements professionnels qui seront prioritaires pour le retour en cours.