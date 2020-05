[Photos du jour] Du monde pour une glace déconfinée Place Plumereau

Affluence en ville samedi après-midi.

Un thermomètre nettement au-dessus des 20° et un ciel parfaitement bleu : tous les ingrédients étaient réunis ce samedi pour inciter à sortir, d’autant plus qu’on peut désormais se déplacer sans attestation à plus d’un kilomètre de son domicile.

Sans être bondé, le Vieux-Tours a vu passer du monde en continu dans ses rues… Les parkings (encore non contrôlés) étaient également bien remplis. Même sur les sentiers de randonnée de l’agglo on a pu croiser du monde, heureux de pouvoir profiter de la verdure.

L’imagine qui restera c’est celle de cette longue file d’attente devant la seule boutique de glaces ouvertes Place Plumereau. Beaucoup de monde pour un goûter sucré à déguster en marchant ou assis sur les marches au milieu des maisons, dans une ambiance inhabituellement silencieuse en raison de l’absence des terrasses. Si les commerces étaient ouverts, ce n’était pas le cas de l’ensemble des boutiques. L plupart des restaurants ont également baissé leur rideau, même avec l’autorisation de faire de la vente à emporter.

Dans les prochains jours, le temps devrait rester très agréable sur la Touraine ouvrant la voie à d’autres balades du même type. Et à d’autres envies de glaces, même s'il s'agit d'un geste incompatible avec le port du masque. A noter que deux nouveaux points de vente de douceurs réfrigérées sont annoncés Rue du Commerce et à l’angle Rue du Commerce / Place Plumereau.