ReplayTouraine #32 : chute d’arbre, trafic de drogue, sport… 6 infos sans aucun rapport avec le coronavirus

On parle notamment du TVB et de rugby.

Chaque samedi, le ReplayTouraine vous offre un résumé de la semaine en Indre-et-Loire. Pendant la crise du coronavirus, cette rubrique est garantie 0% Covid-19 parce qu’il n’y a pas que ça qui fait l’actualité ! Voici donc l’édition de ce samedi 16 mai :

1 – Chute d’arbre à Amboise

Le 30 mars, un gros arbre est tombé juste devant la gare d’Amboise. Ce lundi 11 mai c’est un cèdre de 30m qui s’est retrouvé à terre dans la même commune, Place Richelieu. Il s’est écroulé sur une maison mais sans blesser personne. 15 pompiers se sont déplacés et un cabinet médical a été fermé par précaution. Une intervention marquante au beau milieu d’une journée d’intempéries mais à part quelques dégâts matériels, l’alerte orange pour fortes pluies n’a pas causé de gros incident dans le département.

2 – Faits divers

Ces derniers jours, plusieurs feux de voiture ont encore été recensés dans le département, dans le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours où ce type de faits est fréquent mais aussi à Saint-Pierre-des-Corps et Azay-le-Rideau. Un engin mécanique a notamment été brûlé en plein champ, et des pièces volées. Deux personnes ont d’ailleurs été arrêtées et seront jugées en septembre au tribunal de Tours.

3 – Contrôles de vitesse

En grande partie déchargés des contrôles sur le respect du confinement, les agents des forces de l’ordre intensifient les contrôles routiers (vitesse, alcool, stupéfiants…). Ils seront très nombreux ce week-end. Exemple : cette semaine la police de Tours a relevé 148 excès de vitesse en 2h à Saint-Cyr-sur-Loire, dont plusieurs qui roulaient à plus de 90 dans une zone limitée à 50. Les conducteurs en question ont vu leur permis suspendu.

4 – Trafic de drogue

Cette semaine, la police de Châtellerault a annoncé l’arrestation de 6 personnes accusées d’avoir vendu des dizaines de kilos de cannabis acheté à Paris mais aussi à Tours. De la drogue et plusieurs milliers d’euros ont été saisis.

5 – Les clubs de rugby fixés

Ils connaissent leurs adversaires pour la prochaine saison de Fédérale 3 qui doit débuter en fin d’année. Tours, Chinon et Joué sont dans la même poule (la 14) avec Montluçon, Châteauroux, Auxerre, Blois, Guéret, Issoudun, Sancerre, La Châtre et Pithiviers. Premiers matchs attendus le 11 septembre. Les joueuses de Joué-lès-Tours qui évoluent en Fédérale 1 seront pour leur part aux côtés d’Auray, Romagnat, Périgueux, Evreux, Brive, Gien, le Stade Bordelais et le Stade Rennais. Leur championnat doit débuter le 5 septembre.

6 – Le TVB garde Nathan Wounembaina

Le club de volley tourangeau l’a annoncé en milieu de semaine : son capitaine camerounais arrivé en 2017 reste au Palais des Sports pour disputer une 4e saison, qui sera notamment marquée par une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Et le nouveau contrat de Nathan Wounembaina court jusqu’en 2022, donc pour deux ans, jusqu’à ses 37 ans.