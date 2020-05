TOURS : Cette fois, tous les habitants peuvent retirer leur masque

Fini les conditions d'âge ou d'abonnement Fil Bleu.

Il n'y a pas foule pour venir récupérer des masques en tissu dans les différents lieux ouverts par la ville de Tours ces derniers jours. Du coup la mairie met fin aux conditions restrictives (d'abord les 50-64 ans, puis les 11-50 ans avec un abonnement Fil Bleu).

Dès lundi 18 mai, tous les habitants de la ville pourront venir récupérer un masque par personne de plus de 11 ans qui réside dans leur foyer, moyennant l présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile sur la commune de Tours. Il est possible de retirer un masque pour son conjoint etses enfants de plus de 11 ans sur présentation du livret de famille.Ceux qui ont déjà bénéficié d’un masque en tissu par la Ville de Tours ne pourront pas en recevoir un deuxième.

Voici les 10 sites où vous pouvez vous rendre :

Au Nord: Gymnase Choiseul, 84 rue des Douets / Halle Monconseil, 75 rue de la Chapelle / Médiathèque F. Mitterrand, 2 Esplanade F. Mitterrand

Au centre : Château de Tours, 25 Av. André Malraux / Grand Théâtre, 34 rue de la Scellerie / Centre Municipal des Sports, Hall Grenon, 1 bd de Lattre de Tassigny / Maison des associations, 92 rue du Sanitas / Espace Rabelais - Salle Jean-Claude Cissé (Salle de la 4S), 54 rue St François,

Au sud : Salle Toulouse Lautrec, 7 rue T Lautrec / Salle familiale des Fontaines, 8 bis Av de Milan

Ils seront ouverts lundi 18, mardi 19, lundi 25 et mardi 26 de 8h à 14h. Mercredi 20, ils seront également ouverts de 8h à 14h sauf la Halle Monconseil, le Grand Théâtre, le Palais des Sports et la Salle Familaile des Fontaines accessibles de 8h à 20h.