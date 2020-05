5 sorties nature pour profiter du grand air à moins de 100km de Tours

En forêt, au bord de l’eau, au milieu des fleurs…

C’est parti pour le 1er week-end du déconfinement (en attendant le long week-end de l’Ascension puis celui de Pentecôte). Maintenant que vous connaissez par cœur le rayon d’1km autour de chez vous, vous avez sûrement envie d’aller un peu plus loin. Bonne nouvelle : tant qu’on ne franchit pas les frontières de Touraine, on peut se balader partout dans le département, et si vous dépassez ses frontières vous avez le droit de rejoindre Angers, Blois, Le Mans ou Poitiers. Voici donc une sélection de sorties Nature pour profiter du printemps, dans de grands espaces où vous aurez peu de chances de vous retrouver les uns sur les autres.

1 – Le Cher à Vélo

Tout beau, tout neuf, un parcours au bord de l’eau qui vous permet de rejoindre Chenonceaux d’un côté ou de filer vers Savonnières et Villandry de l’autre. Des kilomètres à avaler en pleine nature sans avoir besoin de prendre sa voiture pour sortir de Tours. Evidemment, ça marche aussi si vous êtes à pied. Plus d'infos par ici.

2 – Le Val de Choisille

Cet Espace Naturel Sensible propriété du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire s’étend sur trois communes (Fondettes, Saint-Cyr-sur-Loire et La Membrolle-sur-Choisille). Il existe un sentier labellisé « pêche » et un sentier d’interprétation avec plusieurs panneaux pour s’informer sur la faune et la flore. Plus d'infos par ici.

3 – Les Puys du Chinonais

Cette fois ce sont 127 hectares qui s’ouvrent à vous aux confins des communes de Chinon, Huismes et Beaumont-en-Véron. Les espaces verdoyants y côtoient les anciennes carrières de tuffeau, des habitats troglodytiques et des moulins. Balades possibles à partir de 3km avec un large choix d’itinéraires. Les détails par ici.

4 - Chédigny

Nous ne sommes pas en pleine nature mais c’est tout comme. A Chédigny il y a des fleurs partout – c’est le village des roses – et son s’y promène dans un parfait silence. Des ruelles, de vieilles maisons, des senteurs, le bruit de l’eau qui coule… C’est parfaitement relaxant. Plus d'infos en cliquant ici.

5 – Le Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine

Camp de base : Montsoreau chez nos voisins du Maine-et-Loire, et 200 000 hectares de nature protégée qui s’ouvrent à vous. Il existe de nombreux itinéraires vélo ou VTT, en bord de Loire ou en direction de l’Abbaye de Fontevraud. Breille-les-Pins et Brain-sur-Allonnes seront d’excellents points de départ. Pour en savoir plus c'est ici.

Et bien sûr il reste aussi tous les bois et espaces naturels de la Métropole de Tours : Le bois de la Camusière à Saint-Avertin, le parc des Grandes Brosses à Mettray, le bois de La Rabelais à Saint-Cyr-sur-Loire, le bois de la Chambrerie et le parc éco-ludique de La Gloriette à Tours.