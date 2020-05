[Tranche de Covi(e)d #2] Balade masquée en centre-ville de Tours

Avec quelques surprises.

Le confinement terminé, Info Tours inaugure une nouvelle rubrique participative : Tranche de Covi(e)d. C’est à vous d’imaginer ce que vous avez envie d’y lire ou d’y voir. Contactez-nous par mail ([email protected]) et transmettez-nous un texte, une photo, une vidéo, une musique, un dessin… qui résume votre état d’esprit en cette période particulière. Témoignez de votre quotidien, de vos difficultés, de vos joies, de vos espoirs, de vos envies, de vos rêves… Nous publierons régulièrement une sélection de messages.

--------------

En quelques jours, le nombre de personnes masquées dans l'espace public a connu une hausse exponentielle. Désormais, on voit plus de gens avec le visage couvert que l'inverse, l'obligation de se protéger dans les transports en commun ou certains commerces n'y étant pas pour rien, évidemment.

Ce que l'on remarque aussi, c'est qu'il y a presque autant de masques que de personnes différentes. Il y a les modèles blancs, unis mais pas blancs, à carreaux, old school ou plus délurés... On a même pu constater que le célèbre ours en peluche de la boutique Chouchous et Bagatelles était désormais protégé.

Voici une Tranche de Covi(e)d dans le centre de Tours au rythme des pas du photographe tourangeau Laurent Depeigne :