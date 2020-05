Ouvert ou fermé ? Le point sur les châteaux et sites touristiques en Indre-et-Loire

Plusieurs d’entre eux accueillent déjà des visites.

Déjà ouvert ou encore fermé ? Vendredi 8 mai la préfecture d’Indre-et-Loire a publié une liste de sites touristiques ou de loisirs autorisés à ouvrir leurs portes dans le département. Certains en profitent rapidement, d’autres préfèrent attendre. Evidemment, pour les sites ouverts, c’est avec le respect des gestes barrières, parfois le masque obligatoire. On fait le point pour vous aider à préparer d’éventuelles sorties dès ce week-end, ou pour les deux week-ends prolongés qui s’annoncent fin mai-début juin :

Tours : les lieux culturels de la ville n’ouvriront pas tout de suite. Il faudra attendre début juin pour retourner au CCC OD, au Musée des Beaux-Arts, au Château de Tours ou au Musée du Compagnonnage. Et même septembre pour le Muséum d’Histoire Naturelle.

Amboise : le Château Royal et le Clos Lucé comptent accueillir de nouveau du monde à partir du 20 mai, juste avant le week-end de l’Ascension. Quant à Château Gaillard, c’est prévu dès ce samedi 16 (et dimanche 17) de 11h à 19h. De son côté la Pagode de Chanteloup n’a pas encore annoncé de date pour sa reprise d’activité. Juste à côté, à Lussault, le Grand Aquarium de Touraine et le Parc des Mini Châteaux espèrent être prêts pour le pont de l’Ascension, ou au plus tard pour Pentecôte.

Autrèche : la réserve de Beaumarchais et son Safari Train étudient encore le plan sanitaire à mettre en place pour des visites en toute sécurité. Cela dit, la boutique est ouverte pour la vente de produits issus de l’élevage (terrines, plats cuisinés, viande…).

Azay-le-Rideau : pas encore de date pour la réouverture du Château de l’Islette. Idem pour le Château de la commune. Le Musée Maurice Dufresne pourrait redémarrer début juin.

Vallée troglodytique des Goupillières : ouverture tous les jours de 14h à 18h à partir du 20 mai.

Bourgueil : la Cave de la Dive Bouteille a rouvert avec accès limité à 10 personnes pour le musée, pas plus de 2 personnes en boutique pour le vin.

Gizeux : le Château de Gizeux a rouvert ses portes cette semaine, ainsi que ses chambres d’hôtes.

Maillé : la Maison du Souvenir a rouvert.

Forteresse Royale de Chinon et Cité Royale de Loches : réouverture le jeudi 21 mai.

Château-la-Vallière : le Château de Vaujours rouvre ce samedi 16 mai.

La Riche : le Prieuré St Cosme rouvre le 30 mai. Les modalités de visite sont en cours d’élaboration.

Le Grand-Pressigny : réouverture du Musée de la Préhistoire le 30 mai.

Lémeré : le Château du Rivau rouvre mardi 19 mai, puis tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h. Ouvert le lundi de Pentecôte.

Panzoult : la Cave de la Sybille est ouverte à ses horaires habituels.

Saché : le Musée Balzac rouvre le 30 mai.

Domaine de Candé à Monts, Musée Rabelais-La Devinière : réouverture le 30 mai pour le week-end de Pentecôte. Du mercredi au dimanché pour Candé, accès gratuit.

Château de Montpoupon à Céré-la-Ronde : réouverture le jeudi 21 mai.

Villandry : les jardins du Château rouvrent samedi 16 mai.

Pas encore de date de réouverture annoncée au moment de publier cet article : Château de Chenonceau, Château de Valmer à Chançay, Château de Champchevrier, Château de La Guerche, Château de Langeais, Carrières Troglodytiques de Vignemont, Forteresse de Montbazon, Château de la Bourdaisière, Château de Montrésor, Château d’Ussé, Saint Benoit Aventure, Grottes Pétrifiantes de Savonnières,Gadawi Park Tours Nord, Château de Jallanges.

Et un peu plus loin (en respectant la limite des 100km autour de Tours) : Chambord a rouvert son domaine (mais pas le château), dans le Loiret le Château de Meung-sur-Loire rouvre ce samedi 16 mai, le Château de Saumur accueille du public du mardi au dimanche, ouverture le 16 mai pour le Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire (avec réservation en ligne impérative), le Zoo de Beauval ne rouvrira pas avant le 1er juin…