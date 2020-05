Le festival Aucard de Tours annonce son report... au mois de septembre

Sous réserve de la situation sanitaire à ce moment-là.

Pourra-t-on danser sous les chapiteaux de la Gloriette cette année ? En juin, non. En septembre, peut-être. Ce jeudi le festival Aucard de Tours annonce qu'il travaille sur un report de l'événement pour le dernier week-end de l'été, c'est-à-dire du 17 au 20 septembre... si les conditions sanitaires le permettent. Pour l'instant, en raison de l'épidémie de coronavirus, tous les événements avec plus de 5 000 personnes sont interdits jusqu'en septembre. Une jauge qu'Aucard n'atteint pas nécessairement.

"Ces dates sont nos seules chances de réussir à faire un Aucard en 2020. Nous avons dû composer avec de nouvelles contraintes : le festival n'aura lieu que sur quatre jours au lieu de cinq, nous ne pourrons pas proposer les apérocks cette année, le spectacle enfant est compromis ainsi que les spectacles d'arts de rues ... Mais en dehors de ça nous avons le souhait de faire un Aucard comme on l'aime : fou, intense, potache et critique" écrivent les organisateurs sur leur page Facebook.Cet AUcard de Tours décalé se déroulerait néanmoins le même week-end que le Sarcus Festival de Montrésor.

70% des artistes programmés pour juin pourraient venir dans 4 mois, les incertitudes se portent surtout sur ceux qui viennent d'autres pays. Une première partie de la liste des groupes attendus pourrait être dévoilée dans les semaines à venir.

Concernant les pass, les préventes sont ouvertes et il sera possible de se faire rembourser en cas d'annulation. Les personnes qui avaient réservé pour juin et souhaitent un remboursement peuvent se rapprocher de l'équipe du festival en les contactant via Facebook Messenger, par exemple.