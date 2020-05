[Tranche de Covi(e)d #1] Les hautes herbes de Sainte-Radegonde

Un quartier où la nature s’est emballée pendant le confinement.

Le confinement terminé, Info Tours inaugure une nouvelle rubrique participative : Tranche de Covi(e)d. C’est à vous d’imaginer ce que vous avez envie d’y lire ou d’y voir. Contactez-nous par mail ([email protected]) et transmettez-nous un texte, une photo, une vidéo, une musique, un dessin… qui résume votre état d’esprit en cette période particulière. Témoignez de votre quotidien, de vos difficultés, de vos joies, de vos espoirs, de vos envies, de vos rêves… Nous publierons régulièrement une sélection de messages.

Pour débuter cette série, nous vous proposons une sélection de photos prise par la photographe tourangelle Claire Vinson dans le quartier de Ste Radegonde. Après deux mois de confinement, la ville de Tours a commencé à reprendre l’entretien des espaces verts où herbes hautes et fleurs avaient pris leurs aises depuis plusieurs semaines, devenant des refuges parfaits pour les chats du quartier. Fini la jungle, et place à des espaces verts plus ordonnés. Voici les images :