[Photo du jour] Famille (très) nombreuse de cygnes au bord du Cher

C'est trop mignon !

Depuis le 11 mai on a le droit de se balader au bord du Cher, de la Loire, de l'Indre ou de la Vienne. Autant de bonnes occasions d'observer la faune et la flore des milieux aquatiques d'Indre-et-Loire. Par exemple les cygnes qui ne sont pas rares sur le Cher.

Voici donc une photo particulièrement adorable, transmise par un de nos lecteurs (Laurent Caublot, que l'on remercie chaleureusement). On y voit pas un, pas deux, pas trois... mais 10 cygnons autour de ces deux adultes !

"J'habite à côté et c'est la première fois que j'en vois autant, malheureusement je les vois aussi se faire gober par les silures. Je les observe très fréquemment, en face de chez moi, à 300m il y a un couple qui est encore en train de couver. D'autres espèces sont aussi à observer, hérons, aigrettes, canards et poules d'eau" nous raconte le photographe chanceux qui a pris le cliché à proximité du Pont d'Ariane, au pied du quartier des Rives du Cher.

Tant qu'on évoque un événement rare, pas très loin de nous, le Zoo de Beauval annonce l'arrivée d'une espèce d'oiseaux rare dans son parc : des harpies féroces (une première en France). En provenance du Brésil, cette espèce classée "quasi menacée" par l'UICN est qualifiée comme étant le plus puissant des aigles ; ses serres sont impressionnantes. Il mesure jusqu'à 2m d'envergure et pèse jusqu'à 9kg. La harpie vit dans la canopée et chasse de petits singes comme les capucins ou les saïmiris et parfois même des aras, grands perroquets sud-américains.

Crédit photo des cygnons : Laurent Caublot