Tours : la distribution de masques commence pour les moins de 50 ans

A partir de jeudi 14 mai.

Où trouver des masques ? La question se pose encore alors que c'est obligatoire d'avoir le nez et la bouche couverts dans les transports en commun, pour accéder à certains services publics ou pour entrer dans plusieurs commerces. La ville de Tours a promis d'en distribuer à tous ses habitants gratuitement mais jusqu'ici c'était seulement possible pour les plus de 50 ans (par courrier pour les plus de 80 ans, en pharmacie pour les 65-79 ans, dans 10 sites prédéfinis pour les 50-64 ans, directement à la maison pour les locataires de Tours Habitat et de Ligéris).

A partir de ce jeudi 14 mai la distribution va s'intensifier. Les moins de 50 ans vont aussi pouvoir récupérer un masque par personne à partir de 11 ans si au à condition de disposer d'un abonnement Fil Bleu ou d'une carte Liberté (les personnes du foyer qui n'utilisent pas les transports ne pourront pas avoir de masque dans l'immédiat).

Les distributions sont organisées jeudi 14 mai, vendredi 15 mai, lundi 18 mai, mardi 19 mai et mercredi 20 mai de 8h à 14h. 10 sites au choix, quel que soit votre lieu d'habitation dans la ville :

Au nord : Gymnase Choiseul (84 rue des Douets), Halle Monconseil (75 rue de la Chapelle), Médiathèque F. Mitterrand (2 Esplanade F. Mitterrand)

Au centre : Château de Tours (25 Av. André Malraux), Grand Théâtre (34 rue de la Scellerie), Centre Municipal des Sports (Hall Grenon) (1 bd de Lattre de Tassigny), Maison des associations (92 rue du Sanitas), Espace Rabelais (54 rue St François)

Au sud : Salle Toulouse Lautrec (7 rue T Lautrec), Salle familiale des Fontaines (8 bis Av de Milan).

En s'y rendant, les habitants de plus de 50 ans doivent présenter une carte d’identité et un justificatif de domicile. Il est possible de retirer un masque pour son conjoint ou un voisin avec leurs justificatifs. Pour les abonnés Fil Bleu (de 18 à 50 ans), présenter une carte d’identité, un justificatif de domicile et la carte d’abonnement ou carte Liberté Fil Bleu. Il est possible de retirer un masque pour son conjoint et ses enfants (à partir de 11 ans) avec leur carte Fil Bleu et un livret de famille.

Pour éviter la queue, la Maison des Associations, l’Espace Rabelais, le Centre Municipal des Sports, la Salle Toulouse Lautrec et la Salle familiale des Fontaines moins fréquentés que les autres sites. Selon la ville de Tours, la distribution des masques aux autres publics s’effectuera à partir du 25 mai (les horaires seront précisés ultérieurement). Si vous avez des questions, que vous avez plus de 65 ans et que vous n'arrivez pas à récupérer votre masque, appelez la ville au 02 47 21 60 60.