Déconfinement : la carte des nouveaux itinéraires vélo de Tours Métropole

60km avec des aménagements repensés.

Changement de look sur la Rue des Tanneurs en bord de Loire à Tours et le Pont d’Arcole qui relie Ikea à Saint-Avertin : moins de place pour les voitures, et de nouvelles voies pour les vélos. Ces aménagements sont mis en place cette semaine par Tours Métropole qui parie sur une hausse du nombre de cyclistes avec le déconfinement, par exemple des personnes qui préféreront pédaler plutôt que de prendre les transports en commun.

Avenue Maginot, Rue Edouard Vaillant, Pont Wilson… Au total, un réseau de 60km a été établi dont 31km de voies spécialement repensées pour favoriser les déplacements en deux-roues.« C’est une suggestion du gouvernement » rappelle Michel Gillot, élu de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et conseiller métropolitain en charge des circulations douces. « Ces pistes cyclables temporaires doivent permettre une pratique cycliste sécurisée sur les grands axes pénétrants ou traversants. »L’idée c’est aussi d’éviter que tout le monde se reporte sur la voiture, ce qui signifie un fort risque de bouchons et plus de pollution.

Pour matérialiser les nouvelles pistes cyclables, la Métropole va utiliser des plots pour condamner des voies dédiées aux voitures ou des places de stationnement. 7 communes sont concernées : Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Chambray, Joué, La Riche et St-Cyr.« L’élaboration de ce réseau est fondée sur l’analyse des flux domicile/travail, sur des échanges avec les services des collectivités, sur la réunion d’un comité de pilotage restreint et sur la consultation du Collectif cycliste 37 » détaille la Métropole dont les élus doivent valider la mesure jeudi 14 en Conseil. Après le Pont d’Arcole et la Rue des Tanneurs, le Pont Wilson et l’Avenue Maginot seront les prochains axes transformés.

Un comité d’évaluation se réunira en juin pour faire le point sur l’efficacité du dispositif. Les pros du vélo espèrent déjà que certains aménagements seront pérennisés.

Voici la carte dévoilée par Tours Métropole :