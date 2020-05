Déconfinement à Tours : un coup de pouce pour les nouveaux cyclistes

Des bénévoles les accompagnent sur leurs premiers trajets.

Le confinement strict est terminé, beaucoup d’entreprises rouvrent cette semaine. Le télétravail reste encouragé quand c’est possible, n’empêche : bon nombre de salariés s’apprêtent à reprendre le chemin de leur boîte. Comment on s’organise pour le trajet ? La voiture malgré la pollution ? Les transports en commun avec masque obligatoire et une offre encore réduite ? La marche si ce n’est pas trop loin ? Le vélo même si on a peur d’un accident ?

Rassurer les cyclistes qui vont se mettre à pédaler régulièrement dans les prochaines semaines c’est la nouvelle mission du Collectif Cycliste 37. L’association s’attend à voir arriver plus d’adeptes du vélo dans les rues de l’agglomération tourangelle, par exemple des personnes qui n’ont pas envie de s’entasser dans les transports ou qui ne souhaitent pas reprendre leur voiture. Pour les convaincre dans la durée, elle vient de créer un service d’accompagnement par des bénévoles : Covélotaf.

« Il s’agit d’une plateforme de mise en relation où cyclistes confirmés et cyclistes inexpérimentés peuvent entrer en contact. Les premiers accompagnent les seconds sur leurs premiers trajets, en leur montrant ainsi les itinéraires les plus directs, les plus agréables, et en leur prodiguant les conseils tirés de mois ou d’années d’expérience de circulation à vélo en milieu urbain ou rural » nous dit le CC37. C’est gratuit et la mise en relation se fait par Internet. Plusieurs trajets ont été déterminés en direction de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, des zones d’activités de Tours Nord, Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Avertin ou encore du centre de La Riche.

Il suffit de choisir sur cette page, et « le cycliste ayant proposé le trajet vous contactera pour définir des modalités de votre rencontre (horaires, lieu de rendez-vous…). » A savoir que d’ici quelques semaines, Tours Métropole devrait créer un réseau de pistes cyclables créées exprès pour le déconfinement. Des voies réservées aux voitures ou au stationnement seront provisoirement transformées en pistes cyclables.