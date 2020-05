[Questions conf #22] "Nos clients sont en manque de cheescake"

On prend des nouvelles des patronnes du Concer'Thé à Tours.

C'est le dernier jour du confinement, donc le dernier jour pour notre rubrique éphémère Questions Conf pour prendre des nouvelles de Tourangelles et Tourangeaux. Aujourd'hui Ophélie et Marion du salon de thé-restaurant Le Concer'Thé à Tours.

Que voyez-vous depuis votre fenêtre ?

Ophélie : mon petit jardin, un vrai luxe en ces temps de confinement !

Marion : Ma terrasse que j'ai pu nettoyer grâce à cette pause forcée, le confinement a de bons côtés.

Professionnellement, ça se passe comment le confinement ?

O & M : nous découvrons un nouveau coté de l'entreprenariat. Il nous faut faire preuve de patience et optimisme, sans connaître notre lendemain... Le temps s'est un peu arrêté, cela fait bizarre, mais finalement les journées sont tout de même bien remplies entre les démarches administratives et financières...

Des nouvelles de vos clients ?

O & M : oh oui ! nous avons reçu beaucoup de témoignages de sympathie et d'encouragement. Des retours chaleureux à chaque nouvelle publication sur les réseaux sociaux. Nos clients ne nous oublient pas et certains nous attendent. Le cheescake leur manque.

Pour vous le déconfinement c'est maintenant (le 11 mai)... ou pas ?

O & M : C'est un déconfinement très progressif pour nous. N'ayant toujours pas le feu vert pour rouvrir le salon à notre clientèle. Nous allons profiter du retour au travail de nos clients pour proposer la vente à emporter à partir du jeudi 14 mai. Nous proposerons ce service 2 jours dans la semaine pour commencer. En fonction de la demande, nous pourrons élargir notre offre à d'autres jours. C'est important pour nous de reprendre le travail à tout point de vue et de fêter nos 2 ans en travaillant !

Comment voyez-vous l'avenir après le confinement ?

O & M : Comme tous les professionnels de la restauration, nous ne savons pas sous quelles conditions nous pourrons rouvrir et comment l'activité repartira. Nous nous voulons optimistes et nous espérons que les clients reviendront et recommenceront à sortir. En tout cas nous ferons tout ce que nous pourrons pour les accueillir dans les meilleures conditions sanitaires. Notre envie de faire plaisir reste intacte !

Le plat qui remonte le moral en confinement ?

O : un bon fondant au chocolat, une nouvelle recette testée et approuvée ! M : La tarte aux fraises, miam ! J'ai testé la version meringuée, elle a été approuvée par mes clients les plus critiques... mes enfants ! Possible que vous la retrouviez dans notre carte...

La recette super simple à réaliser si on ne veut pas ressortir faire des courses ?

O : les crêpes au jambon de mon enfance, on a toujours de la farine, des œufs, du lait, du beurre dans ses placards, on prend un reste de jambon, une petite béchamel, une poêle à crêpes et c'est parti ! M : une poêlée de carottes avec du thon au naturel et du persil ciselé !

Un son qui pourrait résumer la période actuelle ?

O : le calme au tout début et le cor de mon voisin qui révise ! M : Le chant des oiseaux, qu'on entend beaucoup plus qu'avant.

Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vos voisins sont insupportables ?

O : 1 M : 1, tout le monde vit le confinement très calmement. C'est moi et mon piano que les voisins ne doivent plus supporter !

Une vidéo YouTube à partager ?

Ophélie : Marion :

Un livre à lire pendant cette période ?

O : j'ai pas lu de roman :( M : Comment j'ai mangé mon estomac, de Jacques André BERTRAND. Le héros raconte son cancer de l'estomac mais dédramatise complètement la situation et ça finit bien !

Un disque à écouter pour garder le moral ?

O : le dernier album de Sting M : Les Beatles for ever

Le film mythique qu'il faut absolument revoir ?

O : C rocodile dundee, il n'a pas pris une ride ! Une découverte pour les enfants ! M : Little Miss Sunshine, un superbe film qui raconte sous la forme d'un road movie, la participation de la jeune Olive à un concours de beauté, accompagnée par une famille haute en couleurs. Les membres de la famille apprennent un peu plus à se connaître et à s'apprivoiser lors de ce périple, un peu comme nous et nos famille pendant ce confinement.

La série à regarder d'un seul coup ?

O : "Le bureau des légendes" de Canal +, se plonger dans le contre-espionnage international, passionnant ! M : Unorthodox sur Netflix, il n'y a que 4 épisodes donc pas trop chronophage ni addictif et le scénario est très bien ficelé.

Envie de nous dire quelque chose pour conclure ?