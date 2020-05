ReplayTouraine #31 – Cambriolage Rue de Suède, Opéra de Tours, moustique tigre… 6 infos sans rapport avec le coronavirus

On fait aussi le point sur les recrutements sportifs.

Chaque samedi, le ReplayTouraine vous offre un résumé de tout ce qui s’est passé d’important ces derniers jours en Indre-et-Loire. Avec une particularité : cet article est garanti 0% Covid-19. Parce qu’il n’y a pas que le coronavirus dans la vie.

1 – Cambriolage Rue de Suède

Il y a quelques temps, la boulangerie de la Rue de Suède à la limite Tours / St-Cyr avait été victime d’un vol. Cette fois c’est le bureau de tabac voisin qui a été touché. Le gérant de l’établissement a pu donner l’alerte grâce à ses caméras de surveillance, c’était au matin du mardi 5 mai, vers 3h. Deux hommes ont pénétré dans le commerce, l’un d’eux a été interpellé dans la foulée. Butin : des cartouches de cigarettes et des jeux à gratter.

2 – Malaise à l’Opéra de Tours

Ce n’est pas la première fois que l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire Tours élève la voix contre la ville et sa direction. Ces derniers jours, le conflit a ressurgi publiquement en raison d’un projet de baisse d’activité (moins de spectacles) et de désaccords sur les méthodes de Benjamin Pionnier qui dirige l’institution, avec même des doutes affichés sur son CV (ils dénoncent une biographie évase sans titre précis). Alors que l’homme voit son contrat arriver à terme et qu’il pourrait être renouvelé dans ses fonctions, la ville va ouvrir une médiation pour sortir de l’impasse. Benjamin Pionnier se défend de son côté en avançant la progression du nombre de spectateurs ou l’exportation de productions tourangelles.

3 – Le moustique tigre guette

L’été approche et avec lui on attend le retour des piqûres de moustiques. Le moustique tigre est particulièrement redouté. La Touraine semble relativement épargnée mais nos voisins de la Vienne, de l’Indre et du Maine-et-Loire ont détecté l’insecte. La crainte c’est qu’il transmette des maladies graves comme la dengue.

4 – Du neuf chez les basketteurs de l’UTBM

Ce vendredi le club de Tours a annoncé l’arrivée du franco-camerounais de 32 ans Ralph Temgoua (1m94). « En provenance de Boulogne, Ralph est considéré comme l'un des meilleurs arrière / ailier de Nationale 1 depuis quelques années. Précieux en attaque (12,4 pts, 41% à 3 pts et 2,8 passes cette saison), il est également reconnu pour ses qualités défensives, des éléments qui lui auront permis d'être nominé dans l'un des deux 5 Majeurs de la NM1 2019/2020. Pierre Tavano peut ainsi compter sur un joueur complet capable d'alterner la création et le shoot extérieurs » écrit le club dans un communiqué. Au moins deux recrutements sont encore à venir pour compléter les 8 contrats déjà signés.

5 – Une arrivée à l’US Tours Rugby

Deuxième recrue annoncée cette semaine par le club qui évolue en Fédérale 3 : Kerry Techer qui évoluera au poste d’aillier-arrière. A 21 ans, ce joueur d’1m73 pèse 70kg. Il jouait auparavant à Chinon.

6 – Les chevaux reconnaissent les visages

C’est ce que montre une étude réalise à l’INRAE de Nouzilly en Touraine. Pour en être sûre, la chercheuse Léa Lansade a fait consulter des albums photos aux animaux. A chaque fois deux images : un visage connu et un autre inconnu. Si le cheval touchait du nez le profil déjà vu il était récompensé. Onze juments se sont prêtées à cet exercice.