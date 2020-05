Tours : la distribution de masques a commencé

Pour les plus de 50 ans.

La Ville de Tours s'est engagée à distribuer un masque à chaque habitant de la commune. Une opération qui a débuté par les plus de 80 ans et qui se poursuit cette semaine avec la deuxième phase : la distribution pour les personnes ayant plus de 50 ans.

Certains d'entre vous (ceux ayant entre 65 et 79 ans) ont reçu normalement un courrier par voie postale vous indiquant la démarche à suivre pour retirer votre masque en pharmacie.

Pour ceux ayant entre 50 et 64 ans, plusieurs sites de distribution sont ouverts depuis jeudi 07 mai. Pour cette première journée de distribution, l'affluence était aléatoire selon les sites. A Tours Nord, il y avait un peu de monde en début de matinée, du côté du Sanitas, la Maison des Associations n'avait accueilli qu'une dizaine de personnes en fin de matinée. Ailleurs à Tours Centre, on nous indiquait que c'était timide au Grand Théâtre de Tours, tandis qu'au château de Tours on nous indiquait une affluence légère mais continue tout au long de la matinée.

Si vous avez entre 50 et 64 ans et que vous n'avez pas encore retiré votre masque, vous pouvez toujours le faire mardi 12 mai, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 mai, de 8h à 14h aux lieux suivants :

Au nord : Gymnase Choiseul, Halle Monconseil, Médiathèque François Mitterrand ;

Au centre : Château de Tours, Grand Théâtre, Centre Municipal des Sports, Maison des associations,

Gymnase Rabelais ;

Au sud : Salle Toulouse Lautrec (Rives du Cher) et Salle familiale des Fontaines.

A noter que pour ceux qui résident en logement social, ce sont directement les bailleurs qui se chargent de la distribution des masques dans votre boîte aux lettres.

Enfin pour les moins de 50 ans, la distribution des masques se fera dans un deuxième temps.