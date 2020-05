Bus et tram : le plan de Fil Bleu pour le déconfinement dans Tours Métropole

Le port du masque sera obligatoire.

Quels transports dans l'agglomération de Tours à partir du 11 mai ? Fil Bleu a répondu à la question ce jeudi soir après deux mois de service très réduit. Le port du masque sera obligatoire dans le bus, le tram et l'agence de la Rue Michelet (sauf pour les enfants de moins de 11 ans). Sans masque, vous risquerez 135€ d'amende. Le personnel sera également masqué. Les véhicules seront eux désinfectés en profondeur tous les jours.

Pour éviter une surcharge des véhicules Fil Bleu demande à ce que les voyageurs qui ne se déplacent pas pour le travail de ne pas prendre les transports entre 7h et 9h et de 16h à 19h. Les véhicules trop remplis pourront refuser de nouvelles montées. D'ailleurs on pourra de nouveau utiliser la porte avant, alors que jusqu'ici c'est à l'arrière qu'il fallait aller pour entrer dans les bus. Un marquage au sol est prévu sur les quais du tram afin d'aider les clients à respecter les distances de sécurité.

Le trafic restera perturbé par rapport à d'habitude : il n'y aura aucun bus et tram avant 5h45 et plus rien après 22h30. Et ce jusqu'au 10 juillet. Les lignes scolaires numérotées 60 à 76 reprendront le 18 mai, avec la réouverture des collèges.

Le tram circulera toutes les 8 minutes (au lieu d'une rame toutes les 20 minutes pendant le confinement), un bus de la ligne 2 passera toutes les 10 minutes, 15 minutes pour les lignes 3-4-5, 20 à 40 minutes pour la ligne 11, 30 à 40 minutes pour les lignes 12 à 30, 50% des horaires habituels pour les lignes 32 et 34, pas plus de 2 bus par heure pour la ligne 50, trafic normal pour les lignes 19-35-36-57.

Les parkings relais vont rouvrir le 11 mai. Service normal pour Fil Blanc (dédié aux personnes en situation de handicap). Le dispositif résabus restera en fonction, sans perturbations. Pas de circulation des 4 lignes Citadine ni de la calèche. Le transport à la demande pour les soignants est suspendu. Tous les horaires seront en ligne sur le site www.filbleu.fr. On ne pourra toujours pas acheter de ticket dans les bus mais ils seront disponibles en agence, ou dans les commerces partenaires et les distributeurs. Le dispositif Liberté peut notamment être utilisé (une carte à valider à chaque passage et un prélèvement mensuel en fonction de vos trajets).

Les abonnements d'avril n'ont pas été prélevés et en mai les abonnés paieront 50% du prix normal (22€50 au lieu de 45€ pour le tarif grand public).