Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir jeudi 7 mai

Pour vous fournir une information claire et précise, Info Tours publie chaque matin un point complet sur l'épidémie de coronavirus et ses conséquences en Indre-et-Loire.

On en est où ?

Voici les derniers chiffres communiqués par Santé Publique France et l’Agence Régionale de Santé qui font un point quotidien chaque soir :

65 personnes décédées dans un établissement hospitalier en Indre-et-Loire (stable), 430 en Centre-Val de Loire (+9), 25 809 en France (+278)

430 en Centre-Val de Loire (+9), 25 809 en France (+278) 23 malades en réanimation en Touraine (-1), 91 dans la région (-9 et le chiffre le plus bas depuis le 29 mars) , 3 147 en France

, 3 147 en France 38 personnes décédées dans les établissements médico-sociaux d’Indre-et-Loire (EHPAD), 349 dans les six départements du Centre-Val de Loire (+4). On compte 2 584 malades dans 337 établissements à l’échelle régionale dont 1 392 officiellement testés

Après test, 5 456 cas de Covid-19 sont confirmés dans la région

1 364 personnes sont sorties guéries du coronavirus après une hospitalisation dans la région, 229 en Touraine (+6), 53 972 en France

Ce mercredi le CHU de Tours a fait un point spécifique sur l'épidémie dans l'établissement : en deux mois 327 personnes ont été hospitalisées (originaires d'Indre-et-Loire ou d'autres départements), dont un tiers en réanimation. 34 décès sont à déplorer, 215 sorties avec guérison en début de semaine. 5 300 tests ont été réalisés dont 1 000 positifs au Covid-19. La plupart des patients admis en réanimation sont des hommes, une part significative des malades hospitalisés a entre 45 et 64 ans.

D’après la dernière carte diffusée par le ministère de la santé, l’Indre-et-Loire est toujours un département « orange » où le virus circule peu mais où l’occupation des services de réanimation est importante. C’est pareil pour le reste de la région Centre-Val de Loire. Notre département basculera en « vert » ou en « rouge » ce jeudi 7 mai ce qui déterminera l’ampleur du déconfinement à partir du lundi 11 mai. Par exemple, si c’est vert les parcs et jardins pourront rouvrir. Si c’est rouge ils resteront fermés.

La crise au jour le jour :

Malgré l'épidémie, les urgences restent assurées dans les hôpitaux tourangeaux avec une unité Covid-19 et un autre circuit pour les personnes non infectées. On peut donc s’y rendre et c’est même encouragé à la moindre alerte car les médecins s’inquiètent d’une baisse des appels pour certaines pathologies et craignent une détérioration de l’état de certaines personnes. Au CHU de Tours on recense actuellement une grosse centaine de passages quotidiens aux urgences dont 10-15% pour des cas suspects de Covid-19. C'est 160 en temps normal.

Dans la série des urgences médicales, quelques dentistes assurent des permanences, idem pour les opticiens. Pour les maladies chroniques les ordonnances restent valables plus longtemps. Et les orthoptistes tourangeaux ont le droit de renouveler les ordonnances de verres de lunettes ou de lentilles pour éviter d’attendre des mois avant d’avoir un rendez-vous chez l’ophtalmo. Quelques opticiens restent également ouverts sur rendez-vous.

A partir du 11 mai, le CHU de Tours va progressivement réactiver les services en sommeil depuis le début du confinement. Les patients dont les soins ont été déprogrammés vont être recontactés. 48h avant de venir à l'hôpital, on leur remettra un questionnaire pour vérifier qu'ils n'ont pas de symptômes liés au coronavirus. Si c'est le cas ils pourront bénéficier d'une téléconsultation ou d'un test. Les visites restent interdites sauf pour les papas en salle d'accouchement, les personnes en fin de vie et les enfants hospitalisés. Les visiteurs devront aussi remplir un questionnaire. Toute entrée sur un site hospitalier se fera avec un masque, du gel hydroalcoolique sera disponible à l'entrée et des agents d'accueil contrôleront les convocations.

Pour soulager les hôpitaux et éviter de faire venir des personnes contagieuses en cabinet, des « Centres Covid » ont été ouverts par des médecins généralistes. Faute de malades, certains ont fermé (au moins provisoirement) comme Amboise, Saint-Avertin et Joué-lès-Tours mais d’autres restent ouverts comme chez SOS Médecins Rue de la Dolve à Tours ou à Loches. L’accès est uniquement possible sur rendez-vous de même qu’il faut avoir une ordonnance pour bénéficier d’un test au CHU ou dans les laboratoires privés. La Touraine a une capacité théorique de plusieurs milliers de tests quotidiens (par voie nasale) avec des résultats transmis en 24 à 36h.

Le CHU de Tours annonce que d'ici fin mai il sera en capacité d'analyser 2 400 prélèvements quotidiens pour rechercher la présence du Covid-19, soit 6 fois plus qu'aujourd'hui. 300 000€ ont été investis pour acheter du matériel. 50 personnes se relaieront 24h/24 pour examiner les prélèvements en provenance de l'Indre-et-Loire, de l'Indre et du Loir-et-Cher. Dans les pochaines semaines, de nouveaux centres de prélèvement vont ouvrir à Loches, Chinon ou Amboise et des équipes mobiles se rendront en Nord-Touraine et Sud-Touraine selon les besoins, ainsi que dans des EHPAD. Les laboratoires privés continuent également de pratiquer des prélèvements en drive. Notez que l'Université de Tours travaille à l'élaboration d'un test sanguin pour détecter les anticorps du Covid, donc savoir si une personne a été infectée dans le passé.

Au-delà d’une campagne massive de tests, la lutte contre le Covid-19 nécessite de faire beaucoup de recherches pour trouver un traitement voire un vaccin. Plusieurs expériences sont en cours en Touraine : une étude sur l’hydroxychloroquine au CHU de Tours pour éviter que des patients à risques ne terminent en réanimation, une étude sur l’efficacité éventuelle de l’hydrocortisone pour améliorer l’état de personnes en réanimation ou encore une étude autour de l’anakinra pour les malades sous oxygène afin de leur éviter la respiration artificielle.

L’autre enjeu pour contrôler l’épidémie c’est la mise à disposition d’outils de protection pour les soignants comme pour le grand public. Les supermarchés, les pharmacies et les bureaux de tabac ont le droit de vendre des masques en tissu réutilisables. On pourra aussi trouver des masques jetables. Pour les prix : de 2 à 7€ en moyenne le masque en tissu, et maximum 95 centimes le masque à usage unique (le prix est plafonné). Il est conseillé de laver les masques en tissu à 60° ou à l’eau très chaude et au savon de Marseille.

Les communes se mobilisent pour en distribuer à leurs habitants en porte à porte (Amboise, Larçay…) ou dans des lieux prévus pour ça (Tours). Cela se fait petit à petit.

La distribution des masques aux 50-64 ans débute ce jeudi dans 10 sites de la ville de Tours. Pour savoir quelles communes distribuent des masques et sous quelles conditions rendez-vous sur notre carte interactive dans cet article.

Pour les communes qui achètent des masques (à des entreprises locales, ou pas) le Conseil Départemental finance 50% de la facture. A Joué-lès-Tours la facture est de 160 000€ pour équiper toute la population. Des bénévoles s’activent également partout dans le département notamment via le groupe Facebook Les Couturières Masquées du Centre-Val de Loire.

L'Ardente de Tours propose un atelier confection masques tissus dans ses locaux à la Bergeonnerie. Si vous voulez venir confectionner merci de prendre contact en mp ou à l'adresse [email protected]. En plus des masques, il y a également besoin de visières de protection, fabriquées via plusieurs réseaux solidaires comme les Makers 37. Un autre réseau s’est monté il y a peu pour créer des surblouses à partir de tissus recyclés. Les infos dans cet article. La région Centre-Val de Loire a choisi de créer un fonds de 150 000€ pour soutenir ce type d’initiatives et a créé une plateforme dédiée : http://equipements-protection-centre-valdeloire.fr.

La vie confinée :

Nous sommes entrés dans la dernière semaine de confinement strict, même si le ministre de la santé laisse entrevoir la possibilité d’un prolongement des mesures drastiques en cas de relâchement avant le 11 mai. En attendant, il faut toujours sortir avec une attestation de déplacement dérogatoire sur papier ou smartphone sous peine d’une amende de 135€. Plusieurs personnes ont même été présentées à la justice tourangelle après plusieurs contrôles sans attestations.

Plrès de 135 000 contrôles ont déjà été menés en 7 semaines avec plus de 5 000 vebralisations. De mardi à mercredi, 1 500 contrôlés ont donné lieu à 39 PV dont 32 par la police dans l'agglo de Tours.



Après le 11 mai, tous les commerces pourront rouvrir alors qu’actuellement il n’y a que les magasins alimentaires qui peuvent le faire (jusqu’à 20h30), les bureaux de tabac, les pharmacies, les jardineries ou les stations-services. De nombreuses enseignes se sont organisées en mode drive ou en livraison afin de poursuivre leur activité (de la librairie au magasin de bricolage en passant par la boutique de jeux de société). Vous trouverez une liste des commerces ouverts sur le site de la CCI Touraine. Nous vous détaillons les mesures en vigueur pour les marchés dans cet article, sans oublier une liste de magasins ou exploitations agricoles disponibles pour vendre des produits locaux, parfois en livraison. La date de réouverture des cafés et restaurants sera connue fin mai. En attendant vous pourrez savoir qui livre à manger ou propose de la vente à emporter sur notre carte interactive en cliquant ici.

Rappelons que les visites dans les jardins familiaux (ou ouvriers) sont autorisées pendant 2h, trajet compris. Les visites dans les EHPAD sont désormais possibles sur rendez-vous et sans contact physique. Les cimetières ont rouvert mais les lieux de cultes restent fermés, les mariages impossibles et les enterrements limités à 20 personnes. Les cérémonies commémoratives du 8 mai (fin de la 2e guerre mondiale) ne seront pas ouvertes au public mais les mairies organiseront des dépôts de gerbes en petit comité devant les monuments aux morts, comme fin avril pour la journée en mémoire des victimes de la déportation.

Contrairement aux autres années, les cérémonies de commémorations du 8 mai 1945 (armistice de la 2e guerre mondiale) ne seront pas ouvertes au public ce vendredi. Elles auront tout de même lieu en tout petit comité. La préfecture d'Indre-et-Loire invite les personnes qui le souhaitent à afficher un drapeau tricolore à leurs fenêtres pour marquer cette journée. Une exposition virtuelle, accessible en ligne, relate la manière dont ce conflit a été vécu au quotidien, à Loches et dans le Lochois, depuis la phase de mobilisation jusqu’à la fin du conflit Accès sur le site de la Ville de Loches.

A partir du 11 mai, les écoles pourront rouvrir leurs portes. Mais les élèves seront seulement accueillis à partir du 12 pour laisser aux enseignants le temps de préparer la rentrée, et même à partir du 14 mai à Tours avec repas froid à la cantine et seulement une garderie le soir. Les grandes sections de maternelle, classes ULIS, CP et CM2 seront prioritaires, aucune date fixée pour les autres niveaux. Dans tous les cas les parents devront pré-inscrire leurs enfants dans les écoles. S'ils décident de les envoyer en classe, leur décision sera valable pour 15 jours. Idem s'ils ne veulent pas les envoyer, ils ne pourront pas revenir sur leur décision tout de suite.

A La Riche, la cantine ce sera en classe avec des repas froids. Les enfants devront avoir leurs propres couverts. La garderie du soir sera assurée sur réservation préalable. On fait le point sur les mesures dans les différentes communes d'Indre-et-Loire dans cet article.

Les classes ne pourront pas accueillir plus de 15 élèves et ça se fera sur la base du volontariat. Les enseignants devraient être équipés de masques. Afin d’éviter les contacts, les récréations devraient être décalées et d’autres mesures sont prévues (éloignement des tables, ménage accru). Pour les collèges, ce retour en cours ne pourra pas se faire avant le 18 mai (et donc le 19 après la prérentrée) avec des masques pour tout le monde. Cette situation entraîne de nombreuses questions de la part des parents et beaucoup hésitent à renvoyer leurs enfants dans les établissements. Le maire de Montbazon envisage même de laisser ses écoles fermées. Des questionnaires sont envoyés aux familles pour connaître leurs intentions.

Concernant les lycées, la priorité sera donnée aux établissements professionnels mais sûrement pas avant juin. Pour éviter les décrochages, la région Centre-Val de Loire propose tout de même d’accueillir des élèves mal équipés en matériel ou en connexion, pour suivre les cours à distance en respectant les gestes barrières. Dans les crèches, les groupes ne pourront pas accueillir plus de 10 enfants. Charge à chaque direction de déterminer qui sera prioritaire pour l’accueil.

Comme pour les écoles, les crèches de la ville de Tours ne rouvriront pas avant jeudi 14 mai. Seules 123 places seront disponibles.



Dès le 11 mai, pourront également rouvrir les bibliothèques ou les petits musées. On aura l’autorisation de se promener en forêt et de se déplacer sans attestation dans un rayon de 100km autour de chez soi (les frontières restent fermées jusqu’à nouvel ordre). Les piscines, les cinémas, les théâtres… resteront fermés, au moins jusqu’à début juin. Les grands rassemblements sont interdits jusqu’à début septembre.

La liste des événements annulés s'est allongée ce mercredi. Le feu d'artifice du 14 juillet n'aura pas lieu à Amboise.

A Tours, la bibliothèque centrale, la médiathèque François Mitterrand et la bibliothèque Jacques Villeret ne devraient pas rouvrir avant début juin. Les livres empruntés seront placés en quarantaine avant de pouvoir ressortir des rayons. Les musées devraient également rouvrir début juin, sauf le Muséum d'Histoire Naturelle qui ne devrait pas accueillir de public avant septembre.

Alors que le chef de l'Etat a annoncé mercredi un plan pour la culture avec un report de la date de renouvellement des droits des intermittents du spectacle repoussé à août 2021, la maison d'enchères tourangelle Rouillac organisait une vente d'oeuvres sur Internet, au profit d'artistes en difficulté. 212 000€ ont été récoltés en 6 jours, dont 86 000€ qui viendront abonder un fonds de soutien spécifique (des bourses individuelles de 1 000€ seront octroyées par le biais de la Fondation Taylor quio reçoit les dossiers des candidats jusqu'au 29 mai). 500 lots étaient disponibles (sans frais), la moitié a trouvé preneur avec un record à 24 000€ pour une toile de Robert Combas.



D’après les derniers chiffres communiqués, 11 510 sociétés d'Indre-et-Loire ont demandé une mise en place du chômage partiel ce qui concerne 115 000 personnes. 12 349 entreprises ont déjà bénéficié du fonds de solidarité pour un montant moyen de 1 336€. 274 dans le secteur agriculture-pêche, 534 dans l'industrie manufacturière, 1 397 dans la construction, 1 787 dans le commerce, 1 473 dans l'hôtellerie-restauration, 1 280 dans la santé et l'action sociale, 559 dans le domaine arts-spectacles-activités récréatives, 482 dans l'immobilier, 652 dans l'enseignement... 412 millions d'€ de prêts garantis par l'Etat ont été accordés à 2 940 entreprises.

Tours Métropole estime la baisse d'activité économique à 30% pendant le confinement. Pour soutenir les entreprises elle a annoncé il y a déjà quelques semaines la suspension des loyers dans ses pépinières. Dans le domaine du tourisme la taxe de séjour n'est plus collectée.

La Communauté de Commune Chinon Vienne et Loire annonce des aides pour les entreprises de son territoire, Un plan de 700 000€, qui bénéficiera aussi aux associations (à hauteur de 25 000€). 275 000€ seront dédiés à un fonds local de relance, pour les entreprises de moins de 20 salariés. 100 000€ seront consacrés à la relance de la consommation au profit des producteurs locaux. Certains investissements sont également avancés pour aider le territoire à redémarrer, dont les travaux de rénovation de l'abbaye de Seuilly.

En mars le chômage a augmenté de 7,1% en Touraine et on a de nouveau dépassé la barre des 29 000 demandeurs d'emploi sans activité. Pôle Emploi annonce la réouverture de ses agences tourangelles à partir du 18 mai. Dans un premier temps ce sera uniquement un accueil sur rendez-vous. Des masques, des solutions hydroalcooliques et des visières seront disponibles pour garantir la sécurité sanitaire, que ce soit pour le personnel ou les demandeurs d'emploi.

Parmi les secteurs en difficulté : le tourisme. L'animateur Stéphane Bern et le président de la région Centre-Val de Loire ont signé une lettre ouverte avec une cinquantaine de lieux touristiques pour réclamer leur réouverture au plus vite, et au plus tard début juin. Les châteaux du Rivau, Chenonceau, Villandry, l'Islette, Langeais, Ussé, Montrésor ou Amboise sont notamment cités comme monuments tourangeaux.

Infos pratiques :

A partir du 11 mai le masque sera obligatoire dans les transports en commun. La région Centre-Val de Loire prévoit de renforcer le service aux heures de pointe et d’atteindre 80 voire 90% de l’offre habituelle de TER Rémi d’ici le mois de juin. Les 1ère et 2nde classes seront supprimées le temps de la crise car il faudra condamner un siège sur deux. Des contrôles pourraient se faire à l’entrée des quais pour maîtriser l’affluence et les Rémi Express seront à réservation obligatoire. Le trafic TGV devrait également reprendre progressivement.

La région Centre-Val de Loire présentera ce jeudi après-midi le détail du plan de reprise des transports à partir du 11 mai.

Pour Tours Métropole, Fil Bleu communiquera un plan dans le courant du week-end pour indiquer les conditions de reprise du réseau bus-tram en service minimum depuis mi-mars. Au sujet des transports scolaires, l’offre devrait s’adapter au nombre d’enfants attendus dans les écoles pour respecter la consigne qui réclame qu’on occupe seulement un siège sur deux dans les cars. A Avoine, le service de bus SITRAVEL reprend lundi 11 mai aux horaires habituels avec seulement 14 places à bord et port du masque obligatoire.

Pour les personnes confinées à plus de 100km de leur domicile, il sera possible de rentrer à la maison à partir du 11 mai moyennant une attestation. Il faudra cocher la case « motif familial impérieux ». Et si vous avez des questions sur les vacances, on y répond chaque semaine avec l’UFC Que Choisir 37. Ecrivez-nous pour nous transmettre vos demandes. Notez qu’à l’aéroport de Tours, seuls les vols sanitaires, militaires et quelques rares vols privés sont assurés. Ryanair a de nouveau décalé la date à partir de laquelle on peut réserver des billets au départ de Tours (ou pour y atterrir). C’est désormais le 23 mai. Concernant le stationnement en centre-ville, il sera gratuit jusqu’à fin mai à Tours.

Les services publics préparent leur réouverture progressive. En attendant seul l’état civil reste assuré dans les mairies. Le maire de Tours a indiqué que les mariages pourraient peut-être reprendre à partir du 24 mai mais on ne sait pas encore dans quelles conditions. La plupart des autres institutions gèrent les dossiers par téléphone. C’est le cas pour les impôts (à remplir par Internet avant le 8 juin), qui proposent aussi de répondre aux questions par chat. On vous explique tout dans cet article.

Les déchetteries de Tours Métropole, du Lochois, du Pays de Racan ou du secteur d’Amboise rouvrent progressivement et avec des consignes strictes (sur rendez-vous, sans aide du personnel…). Les détails dans notre article. Les collectes de déchets sont assurées. On peut prendre des rendez-vous pour l’enlèvement des encombrants à Tours Métropole. Si vous jetez des masques ou du matériel médical il est demandé de les enfermer dans un sac indépendant et de les garder 24h avant de les mettre à la poubelle.

La Poste dispose actuellement de 165 points de contacts ouverts en Touraine (dont 61 bureaux mais aussi des agences postales ou commerçants partenaires). Les bureaux de Tours Chateaubriand, Joué-lès-Tours / Vallée Violette et Cinq-Mars-la-Pile rouvrent cette semaine ainsi que le bureau "facteur-guichetier" de Chouzé-sur-Loire. Les horaires sont à consulter sur le site de l’entreprise. 100% des distributeurs de La Banque Postale sont approvisionnés. A partir du 11 mai, le courrier devrait progressivement être distribué 6 jours sur 7 (comme avant la crise). Tous les bureaux de poste seront ouverts fin mai, avec des horaires adaptés. Un plan de retour au travail doit être présenté aux syndicats cette semaine.



Afin de venir en aide aux femmes victimes de violences, les pharmacies se mobilisent et se disent prêtes à les recevoir dans toutes les officines du département, avec la garantie d'une certaine discrétion. Les détails dans notre article. Sinon, de multiples initiatives solidaires voient le jour en cette période de pandémie (livraisons de courses, maraudes pour les sans-abris, aide alimentaire…) et nous en listons toute une série dans cet article.

Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question sur cette page, que faire ?

Bien sûr ! Voici l’adresse mail de la préfecture d’Indre-et-Loire qui répond à toutes les questions sur l’épidémie : [email protected]. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000 ou consulter notre annuaire avec les numéros et adresses mail à contacter pour les services publics, les associations caritatives, le soutien aux victimes de violences intrafamiliales ou l’aide psychologique.