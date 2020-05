A Tours, le marché aux fleurs reprend mercredi 13 mai

Une réouverture très attendue.

Le déconfinement s’organise à Tours. A partir du 11 mai, tous les commerces pourront rouvrir (sauf les bars, restaurants et cafés). Pour les marchés, la règle change. Jusqu’ici la règle c’était l’interdiction sauf exception accordée par la préfecture. Dès lundi prochain, tous les marchés pourront ouvrir sauf si la ville en décide autrement. C’est donc le retour des marchés du dimanche à Rabelais, du samedi aux Halles, du jeudi à Velpeau ou du mercredi à Beaujardin. Néanmoins, le nombre d’étals pourrait être réduit car il faudra toujours respecter les gestes barrières et les règles de distanciation physique (espacement des stands, distance d’1m entre deux clients dans les files d’attente). Il ne sera pas possible de venir en couple ou en famille pour faire ses courses.

En parallèle, bonne nouvelle pour les horticulteurs et fleuristes habitués du Boulevard Béranger : la mairie de Tours confirme que le marché aux fleurs du mercredi et du samedi va pouvoir reprendre du service dès le 13 mai, là-aussi avec de nouvelles règles pour éviter les risques de contamination.

Concernant les marchés de vêtements, la ville dit travailler à une reprise « après la signature d’un protocole avec les commerçants. » Les brocantes ne peuvent pas reprendre pour l’instant, des contacts ont été pris avec les professionnels pour voir comment leur activité extérieure pouvait s’organiser. Quant à la présence de marchands de produits non alimentaires sur les marchés alimentaires, leur retour devrait se faire au compte-goutte. Prochaine décision attendue de la municipalité : le sort de la braderie de Tours prévue début septembre.