La livraison de produits locaux continue de s'étendre en Indre-et-Loire

Des légumes, des œufs, de l'huile, du vin...

Pas envie de sortir faire des courses par peur du coronavirus ? Avec le confinement, de nombreuses initiatives se sont mises en place en Touraine, afin de livrer des courses à domicile pour les personnes qui en expriment le besoin. Nous avons d'ailleurs fait une liste (non exhaustive) d'entreprises qui ont créé un drive ou un service de livraison, vous pouvez la découvrir en cliquant ici.

Cette semaine, la boutique en ligne Mangez Touraine de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire a étendu son réseau de livraisons. Mettray, La Membrolle-sur-Choisille, Notre-Dame-d'Oé et Chanceaux-sur-Choisille rejoignent Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Joué-lès-Tours et Chambray. Dès 60€ de commande sur le site vous pouvez donc recevoir vos courses devant votre porte, moyennant un supplément de 15€ (il est conseillé de vous organiser avec vos voisins pour limiter l'impact de ces frais).

Aujourd'hui ce service Internet a dépassé la barre des 3 500 inscrits. Dans son catalogue : fruits, légumes, fromages, jus, volailles, oeufs... Et depuis peu farine, huile. D'autres produits devraient rejoindre la liste. A noter qu'il est possible de retirer ses paniers sans surcoût le mardi à la Gloriette (à Tours) et le jeudi à la préfecture d'Indre-et-Loire. Autres options : commander auprès du primeur Dominique Brohon ou l'entreprise Au fil des saisons.

Et pour les personnes qui ont envie d'encourager les vignerons du département, également en difficulté avec la crise du coronavirus (plus de ventes aux restaurants, moins d'exportations...), certaines domaines se mettent également à la livraison, par exemple dans le secteur d'Amboise (Domaine des Pierrettes, Domaine des Bessons, Domaine Plou...). Les caves et cavistes restent égalements ouverts, en particulier à Vouvray ou Montlouis.